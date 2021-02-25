خلال لقاء في أبوظبي.. الحكومة اليمنية تفتح مع الإمارات أبرز ملف شائك بين البلدين وتتحدث عن هجوم الحوثي على مأرب الصومال تعلن وصول عشرات اللاجئين اليمنيين بن زايد يبلغ بن مبارك موقف الإمارات من الشرعية والانقلاب ويحثه على أمر واحد أمير قطر يغرد ويوجه رسالة إلى زعيم عربي محاولة انقلاب عسكري هي الأولى بتاريخ البلاد ورئيس الوزراء يعلن إقالة رئيس هيئة الأركان أول تعليق رسمي على طلاق محمد رمضان الصين تسجل معجزة تاريخية والرئيس يعلن الإنتصار على أقوى وأكبر الأحداث في البلاد مشروب شائع وبسيط يعمل على منع تساقط الشعر وحدوث الصلع إجتماع تاريخي بين وزير الدفاع الكويتي وأمير قطر في الدوحة ثنائية ميسي تعيد برشلونة إلى الأمل وقائمة الإنتصارات
شدد وزير الخارجية اليمني احمد عوض بن مبارك على أهمية استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض؛ حتى تقوم الحكومة اليمنية بمهامها بأكمل وجه في تطبيع الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة المؤقتة عدن من خلال تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية للتعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، حد قوله.
وقال خلال لقائه في ابوظبي، وزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد، أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية إلا أن هناك إصرارا على توفير الخدمات والمساهمة في عملية التعافي الاقتصادي للبلاد وتحسين الأوضاع المعيشية وعودة مؤسسات الدولة.
وحول مأرب قال وزير الخارجية إن هجوم جماعة الحوثي على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، انكسر أمام قوات الجيش الوطني.
وأضاف، أن "الحوثيين يقابلون الجهود الأممية والأميركية لإحلال السلام في اليمن بتصعيد عسكري في محافظة مأرب، واستهداف للأعيان المدنية ومعسكرات اللاجئين".
وبحث الجانبان العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وتنميتها وتنسيق مواقف البلدين إزاء التطورات السياسية على الساحة اليمنية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد بن مبارك، التزام الحكومة اليمنية بمواصلة انخراطها الإيجابي في جهود إحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمدعومة إقليميا ودولياً.
كما تطرق بن مبارك إلى أهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها إلى آفاق أفضل في كافة المجالات المختلفة وتفعيل برامج تأهيل الدبلوماسيين اليمنيين.