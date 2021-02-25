خلال لقاء في أبوظبي.. الحكومة اليمنية تفتح مع الإمارات أبرز ملف شائك بين البلدين وتتحدث عن هجوم الحوثي على مأرب الصومال تعلن وصول عشرات اللاجئين اليمنيين بن زايد يبلغ بن مبارك موقف الإمارات من الشرعية والانقلاب ويحثه على أمر واحد أمير قطر يغرد ويوجه رسالة إلى زعيم عربي محاولة انقلاب عسكري هي الأولى بتاريخ البلاد ورئيس الوزراء يعلن إقالة رئيس هيئة الأركان أول تعليق رسمي على طلاق محمد رمضان الصين تسجل معجزة تاريخية والرئيس يعلن الإنتصار على أقوى وأكبر الأحداث في البلاد مشروب شائع وبسيط يعمل على منع تساقط الشعر وحدوث الصلع إجتماع تاريخي بين وزير الدفاع الكويتي وأمير قطر في الدوحة ثنائية ميسي تعيد برشلونة إلى الأمل وقائمة الإنتصارات
أعلنت السلطات الصومالية، امس الأربعاء، وصول عشرات اللاجئين اليمنيين أغلبهم من النساء والأطفال لمدينة بوصاصو الساحلية.
وذكرت السلطات المحلية في مدينة بوصاصو الصومالية، أن السفينة الثالثة من اللاجئين اليمنيين وصلت وعلى متنها 164 عائلة، أغلبهم من النساء والأطفال.
وأكدت السلطة المحلية بوصاصو أن جميع اللاجئين سيخضعون للفحص الطبي قبل أن يتم توزيعهم ،بين مدينتي بوصاصو وقرضو.
ومدينة بوصاصو الصومالية، تحتضن أكبر جالية يمنية في الصومال وذلك لقربها من اليمن.
وتسببت الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو ست سنوات بنزوح اليمنيين إلى داخل البلاد وخارجها.
يذكر ان اليمن كانت من اكثر البلدان التي استقبلت لاجئين صوماليين قبل سنوات ،عندما كانت الصومال تشهد اقتتالا وحروبا اهلية، لينقلب الحال في السنوات الأخيرة واصبحت الصومال هي من تستقبل لاجئين من اليمن ،البلد التي مزقتها الحرب.