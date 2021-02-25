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الصومال تعلن وصول عشرات اللاجئين اليمنيين

الخميس 25 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أعلنت السلطات الصومالية، امس الأربعاء، وصول عشرات اللاجئين اليمنيين أغلبهم من النساء والأطفال لمدينة بوصاصو الساحلية.

وذكرت السلطات المحلية في مدينة بوصاصو الصومالية، أن السفينة الثالثة من اللاجئين اليمنيين وصلت وعلى متنها 164 عائلة، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأكدت السلطة المحلية بوصاصو أن جميع اللاجئين سيخضعون للفحص الطبي قبل أن يتم توزيعهم ،بين مدينتي بوصاصو وقرضو.

ومدينة بوصاصو الصومالية، تحتضن أكبر جالية يمنية في الصومال وذلك لقربها من اليمن.

وتسببت الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو ست سنوات بنزوح اليمنيين إلى داخل البلاد وخارجها.

 يذكر ان اليمن كانت من اكثر البلدان التي استقبلت لاجئين صوماليين قبل سنوات ،عندما كانت الصومال تشهد اقتتالا وحروبا اهلية، لينقلب الحال في السنوات الأخيرة واصبحت الصومال هي من تستقبل لاجئين من اليمن ،البلد التي مزقتها الحرب.

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