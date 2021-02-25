أمير قطر يغرد ويوجه رسالة إلى زعيم عربي محاولة انقلاب عسكري هي الأولى بتاريخ البلاد ورئيس الوزراء يعلن إقالة رئيس هيئة الأركان أول تعليق رسمي على طلاق محمد رمضان الصين تسجل معجزة تاريخية والرئيس يعلن الإنتصار على أقوى وأكبر الأحداث في البلاد مشروب شائع وبسيط يعمل على منع تساقط الشعر وحدوث الصلع إجتماع تاريخي بين وزير الدفاع الكويتي وأمير قطر في الدوحة ثنائية ميسي تعيد برشلونة إلى الأمل وقائمة الإنتصارات محمد بن سلمان يغادر المستشفى بعد عملية جراحية ناجحة لأول مرة في تاريخ السعودية..إصدار سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي مأرب.. استئناف محاكمة الإرهابي «عبد الملك الحوثي»وأعوانه ..نتائج الجلسة
وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، اليوم الخميس، رسالة إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، وذكرى التحرير.
وقال أمير قطر، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أهنئ أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة الذكرى الـ60 لليوم الوطني، والذكرى الـ30 للتحرير، متمنين للكويت دوام الأمن والأمان والتقدم في ظل قيادة سموه الحكيمة".
ويحتفل الكويتيون، في 25 فبراير/ شباط من كل عام، بالعيد الوطني في ذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة عام 1962، ويأتي العيد الوطني قبل يوم واحد من ذكرى التحرير في 26 فبراير/ شباط، الذي يحتفل الكويتيون فيه بتحرير بلادهم إبان حرب الخليج في العام 1991.