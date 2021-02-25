أمير قطر يغرد ويوجه رسالة إلى زعيم عربي محاولة انقلاب عسكري هي الأولى بتاريخ البلاد ورئيس الوزراء يعلن إقالة رئيس هيئة الأركان أول تعليق رسمي على طلاق محمد رمضان الصين تسجل معجزة تاريخية والرئيس يعلن الإنتصار على أقوى وأكبر الأحداث في البلاد مشروب شائع وبسيط يعمل على منع تساقط الشعر وحدوث الصلع إجتماع تاريخي بين وزير الدفاع الكويتي وأمير قطر في الدوحة ثنائية ميسي تعيد برشلونة إلى الأمل وقائمة الإنتصارات محمد بن سلمان يغادر المستشفى بعد عملية جراحية ناجحة لأول مرة في تاريخ السعودية..إصدار سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي مأرب.. استئناف محاكمة الإرهابي «عبد الملك الحوثي»وأعوانه ..نتائج الجلسة
وصف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بيان هيئة الأركان، الذي يطالب باستقالة رئيس الحكومة والمجموعة بأنه محاولة لانقلاب عسكري.
وقال باشينيان في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الخميس: "أعتبر بيان هيئة الأركان العامة محاولة لانقلاب عسكري وأدعو جميع أنصارنا إلى ساحة الجمهورية الآن. وسأخاطب الجمهور قريبًا على الهواء".
وطالبت الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية، في بيان باستقالة رئيس الوزراء، نيقول باشينيان، معربة عن احتجاجها الشديد على إقالة النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة، وتحذر باشينيان من استخدام القوة ضد الشعب، قائلة: "تعرب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية عن احتجاجها الشديد على إقالة النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة لأسباب قصيرة النظر وغير معقولة، والتي تمت بدون مراعاة المصالح الوطنية الأرمينية، وعلى أساس المشاعر الشخصية.
في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، يعتبر مثل هذا القرار خطوة مناهضة للدولة وغير مسؤولة".
وتابع البيان: "وانطلاقا من الوضع الحالي تطالب القوات المسلحة الأرمينية باستقالة رئيس الوزراء والحكومة، وتحذر في نفس الوقت من استخدام القوة ضد الشعب الذي مات أبناؤه دفاعا عن وطنهم وآرتساخ (قرة باغ)".
وفي وقت سابق، تجمع مئات الأشخاص وسط العاصمة الأرمينية يريفان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.
وقال أحد منظمي المظاهرة، أرشك زكاريان، إن الخيانة العظمى حدثت في قره باغ ويجب معاقبة الجاني.