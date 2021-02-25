محمد بن سلمان يغادر المستشفى بعد عملية جراحية ناجحة

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قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل في المملكة.
ونشرت الوكالة فيديو على "تويتر"، وكتبت فوقه: "سمو ولي العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية".
وأوضحت الوكالة في بيانها أنه "أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية".
وهنأ سعوديون على مواقع التواصل ولي العهد بنجاح العملية، معربين عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل، وأن "يحفظه الله ويقيه كل مكروه ويمتعه بالصحة والعافية