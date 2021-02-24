صفقات بمليار دولار في أول يوم..حضور شركات دفاع إسرائيلية معرض “آيدكس” الإماراتي لأول مرة في تاريخه

الأربعاء 24 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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رغم إغلاق إسرائيل مطاراتها ومنع السفر منها أو القدوم إليها؛ في محاولة لتجنب تفاقم أزمة كورونا ، فإنها استطاعت المشاركة لأول مرة في معرض الدفاع الضخم "آيدكس" بأبوظبي، والذي بدأ في 21 فبراير/شباط 2021 ويستمر لمدة خمسة أيام.

وفيما سعت نحو أربعين شركة إسرائيلية للمشاركة، أدى إغلاق المطار إلى بقاء العديد من أكشاك الشركات فارغة في الجناح الإسرائيلي الكبير، لكن ذلك لم يمنع رئيس البعثة الإسرائيلية في أبوظبي، إيتان نائيه، عن الحضور من بداية المعرض والبقاء طيلة الوقت في القسم الإسرائيلي.

إسرائيل في معرض آيدكس

شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية حضرت وتواجد موظَّفون محليون لها في الكشك الخاص بها، وكان لدى أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة، وهي مؤسسة حكومية إسرائيلية، أعضاء من شركة إسبانية تابعة.

في المقابل عرضت شركاتٌ أخرى، مثل شركة الملاحة الجوية الإسرائيلية، المركبة الجوية التكتيكية المسيَّرة Orbiter 4. وكشفت شركة Steadicopter، التي تمتلك مروحيات بدون طيَّار، عن منتجٍ جديد، وفق التقرير الذي نشرته مجلة National Interest الأمريكية، الثلاثاء 23 فبراير(شباط 2021.

كان ذلك الحضور الإسرائيلي هو المرة الأولى التي تشارك فيها شركاتٌ إسرائيلية علناً في هذا الحدث المهم، إذ كان من نجاحات إسرائيل، القدرة على البحث عن مشاريع مشتركة وشراكات علنية، وجرى كلُّ هذا في أعقاب اتفاقات أبراهام في 2020.

صفقات بالمليارات

في حين شهد المعرض تقارير عن صفقات تجاوزت المليار دولار، أُعلِنَ عنها في اليوم الأول. وقال عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إن الإمارات دولةٌ تتطلَّع إلى المستقبل، وفق تقرير لصحيفة Jerusalem Post الإسرائيلة، الثلاثاء 23 فبراير/شباط 2021.

عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، قال أيضاً، إن بلاده تخطِّط بشكلٍ استباقي وليس كردِّ فعلٍ للتغييرات، والذكاء الاصطناعي هو ما سيعيد تشكيل العالم، على حد قوله.

في المقابل تُعَدُّ إسرائيل رائدةً بمجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ومن المُتوقَّع على نطاقٍ واسع، أن تجد إسرائيل، التي لديها عددٌ كبيرٌ من الشركات الناشئة الصغيرة وغالباً ما تدمج التكنولوجيا الجديدة في تكنولوجيا الدفاع، العديد من الشركاء في الخليج.

من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، محمد بن أحمد البواردي، إن بلاده سخَّرت ثروةً من الإمكانيات المتاحة باستخدام التكنولوجيا المتقدِّمة والذكاء الاصطناعي. وأضاف: "تعاملت أمتنا مع الجائحة بكفاءةٍ وفاعلية على الصعيدين المحلي والعالمي".