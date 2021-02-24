الكشف عن خطة اقتراض جديدة للسعودية البيت الأبيض:بايدن سيجري في وقت قريب أول اتصال بالملك سلمان معارك مأرب.. تصعيد حوثي ورغبة إيرانية وضوء أخضر أمريكي (تقرير) قوات ”الشرعية“ تحرر جبهة بالكامل واللواء ”الوائلي“ يعلن: ”قواتنا على مشارف الحزم“ السعودية تقدم منحة جديدة لليمن وواشنطن تقول انها تسعى لرفع طموح المانحين في مؤتمر جمع التبرعات إيران تتهم اربع دول خليجية ساعدت في اغتيال قاسم سليماني وتكشف تفاصيل القنبلة الأمريكية التي مزقته الكشف عن ”مهمة إيران“ الموكلة للحوثيين لضمان مكاسب بالاتفاق النووي بعد انتكاسة مليشياته في مأرب.. ”عبد الملك الحوثي“ يكلف ”ابو علي الحاكم“ بـ”مهمة خطيرة“ قرارات أمنية تطيح بكل مسئولي أقسام الشرطة بمحافظة عدن واردات السعودية من تركيا تبلغ مستوى قياسيا
رجح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيجري أول اتصالاته بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وليس بولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، إن بايدن سيجري في وقت قريب أول اتصال بالملك سلمان.
وأشارت بساكي إلى أنه من المتوقع أن يتم الاتصال "مباشرة" مع العاهل السعودي وليس بواسطة ولي عهده.
وسبق أن أكدت بساكي أن اتصالات إدارة بايدن بالأطراف الخارجية ستجري على أساس نظير-نظير، ما يشمل القيادة السعودية.
كما شددت المتحدثة على أن بايدن "لن يلتزم بالصمت" في ما يخص اعتراضات الولايات المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان في السعودية "على عكس" سلفه، دونالد ترامب.