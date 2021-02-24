قوات ”الشرعية“ تحرر جبهة بالكامل واللواء ”الوائلي“ يعلن: ”قواتنا على مشارف الحزم“

الأربعاء 24 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، الاربعاء 24 فبراير/شباط، تحرير منطقة "الجدافر" الاستراتيجية بالكامل، وأن قوات الجيش أصبحت على مشارف مدينة ”الحزم“ عاصمة محافظة الجوف.

وقال اللواء الوائلي، إن "قوات الجيش الوطني كانت تتمركز سابقاً في الجزء الشرقي من منطقة الجدافر وكان جزء كبير منها مع العدو، مؤكداً أنه خلال اليومين الماضيين تم دحر المليشيا الحوثية الانقلابية من الجدافر بالكامل".

وأوضح أن معسكر اللبنات الاستراتيجي أصبح خلف قوات الجيش الوطني بعد أن تقدمت شمالاً، وأصبحت موزاية لمنطقة اللبنات العليا، موضحاً أنه بعد هذا التقدم الملحوظ باتت قوات الجيش الوطني على مشارف مدينة الحزم.

وأوضح اللواء الوائلي، أن معنويات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في أعلى المستويات ولم يسبق لها مثيل وكل يوم تزداد معنوياتهم، مؤكداً عزيمة الأبطال على مواصلة التقدم وفقاً لتوجيهات القيادة العسكرية.

ولفت إلى أن معنويات العدو منهارة وخسائرهم التي تكبّدوها على يد أبطال الجيش والمقاومة كبيرة جداً سواءً في الأرواح أو العتاد، بحسب المركز الاعلامي للقوات المسلحة.