السعودية تقدم منحة جديدة لليمن وواشنطن تقول انها تسعى لرفع طموح المانحين في مؤتمر جمع التبرعات

الأربعاء 24 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء 23 فبراير/شباط، تقديم منحة انسانية جديدة بقيمة 40 مليون دولار، لمواجهة أولويات احتياجات الأمن الغذائي في اليمن.



جاء ذلك في اتفاقية تعاون مشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) لتحسين الأمن الغذائي للأسر الأشد ضعفاً في بعض المناطق اليمنية.



وبحسب الاتفاقية سيتفيد من المشروع الذي سينفذ خلال 6 أشهر، أكثر من مليونين و300 ألف يمني في محافظات "أبين، الحديدة، عمران، البيضاء، الضالع، مأرب، شبوة، تعز، المهرة، سقطرى، حضرموت، عدن، الجوف، حجة، إب، لحج، صعدة، صنعاء، المحويت، ذمار، أمانة العاصمة، ريمة".



وتهدف الاتفاقية إلى تلبية أولويات احتياجات الأمن الغذائي والاحتياجات التغذوية الناتجة عن تقرير IPC لتحليل انعدام الأمن الغذائي في اليمن.

الى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، ان بلاده تسعى لرفع طموح المانحين في فعالية للأمم المتحدة لجمع التبرعات يوم الاثنين للأزمة الإنسانية في اليمن.

وقال تيد برايس المتحدث باسم الوزارة "تيد برايس" للصحفيين "نسعى لرفع الطموح ، ليس فقط في هذا البلد ولكن من جانب شركائنا أيضًا عندما يتعلق الأمر بما هم على استعداد للمساهمة به وقادرون على المساهمة في إنهاء المحنة الإنسانية للشعب اليمني".