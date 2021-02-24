الكشف عن ”مهمة إيران“ الموكلة للحوثيين لضمان مكاسب بالاتفاق النووي

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قالت الحكومة اليمنية، 24 فبراير/شباط، إن مليشيا الحوثي فشلت في أداء المهمة الموكلة إليها من أسيادها بطهران في استخدام مأرب ورقة ضغط على المجتمع الدولي لانتزاع مكاسب تتعلق بالملف النووي الإيراني.
وفي سلسلة تغريدات على ”تويتر“ قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني: "بات واضحا الضغط الإيراني على مليشيا الحوثي الإرهابية لممارسة التصعيد العسكري عبر هجمات انتحارية بجبهات مأرب والهجمات الإرهابية على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، واستخدامها المليشيا كورقة ضغط على المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لانتزاع مكاسب تتعلق بإعادة إحياء الاتفاق النووي".
وأكد أن المليشيا الموالية لإيران فشلت في تنفيذ المهمة الموكلة إليها، إلا أن سلطة الملالي الإيرانية مازالت تمنعها "من وقف تصعيدها أو الإذعان لدعوات التهدئة كي لا يؤثر على موقفها التفاوضي".
وطالب الإرياني المجتمع الدولي " بمواقف صارمة إزاء دور إيران الخبيث في اليمن ودفع مليشيا الحوثي للتصعيد وإشعال فتيل المواجهات في جبهات مأرب، وتقويض دعوات التهدئة وحل الأزمة سلميا، دون اكتراث باستمرار نزيف الدم والمعاناة الإنسانية المتفاقمة".
وتداول نشطاء مقطع فيديو للقيادي الحوثي المدعو محمد البخيتي يعبر فيه عن رفض المليشيا وقف هجومها على محافظة مأرب النفطية، معتبرا قرارات مجلس الأمن ومرجعيات الحل للأزمة اليمنية منبعها "الطاغوت" الأمريكي. حد قوله.