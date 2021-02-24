السعودية تتوعد مواطنيها بعقوبة السجن 20 عاما أو غرامة قدرها مليون سعودي لمن يقوم بهذه المخالفة

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أعلنت المملكة العربية السعودية، عن فرض عقوبات مشددة لنشر وإفشاء وثائق سرية.
وأفادت النيابة العامة السعودية في بيان لها أن عقوبة هذه الجريمة هو السجن مدة تصل إلى 20 عاما، ودفع غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي.
وأكدت أنه "تحتم أخلاقيات العمل وواجبات المهنة وقواعد السلوك الوظيفي والقيم والمبادئ الفاضلة المحافظة على الوثائق والمعلومات السرية المتصلة بمجال العمل، ويُحظر إفشاء أو نشر أي من ذلك، ويُعد الإخلال بهذا الشأن جريمة كبيرة موجبة للتوقيف".
كما أشارت النيابة العامة السعودية في بيانها إلى أن كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك يعد شريكا في الجريمة.