الأربعاء 24 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن السلطات ألقت القبض علي زوجة إمبراطور المخدرات المكسيكي ، خواكين جوزمان ، والشهير باسم " إل تشابو " الزعيم السابق لعصابة سينالوا بسبب تورطها في تهريب المخدرات دوليا .

وألقي القبض علي إيما كورونيل إيسبورو البالغة من العمر 31 عام ، في مطار دالاس الدولي في شمال فيرجينيا ومن المتوقع أن تمثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن ، وقد كانت تحضر بانتظام جلسات محاكمة زوجها قبل عامين ، حسبما نشرت " سكاي نيوز ".

جدير بالذكر أنه تم اعتقال كورونيل بعد عامين من محاكمة جوزمان " 63 عام " في بروكلين حيث تم أدين بتهريب أطنان من المخدرات إلي الولايات المتحدة عندما كان زعيم لعصابة سينالوا .