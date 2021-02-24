قرار سار للسعوديات المتزوجات من غير السعوديين

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أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، الأربعاء، عن صدور الأمر السامي بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديين المتزوجين من غير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.
جاء ذلك، إنفاذاً للتوجيهات بشأن إجراءات السفر للخارج والقدوم للمملكة أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة كورونا المستجد.
وأوضحت الجوازات أنه في حال لم يستطيع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت تواجد الزوجة خارج المملكة وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة "أبشر" الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر.
يشار إلى الداخلية السعودية أعلنت في 2 فبراير الجاري، تعليق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين وعائلاتهم مؤقتا للقادمين من 20 دولة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، إنه تقرر "تعليق السماح بدخول المملكة ـ لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ـ مؤقتاً للقادمين من 20 دولة في سياق الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا.
يأتي هذا في ما تكثف وزارة الصحة والوزارات الأخرى المعنية الجهود بغية توعية المواطنين والمقيمين لضرورة الالتزام بكافة الاجراءات من أجل الحد من انتشار الوباء، وارتفاع معدل الإصابات بكورونا، لا سيما مع تسجيل عدة دول حول العالم سلسلة جديدة أكثر انتشارا من الفيروس.