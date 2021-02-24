الإعلان عن وفيات واصابات جديدة بكورونا في 5 محافظات

الأربعاء 24 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت السلطات الصحية في اليمن اليوم الاربعاء، تسجيل 34 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها أربع حالات وفاة وشفاء حالة واحدة.

وقالت لجنة مواجهة كورونا التابعة لوزارة الصحة في الحكومة الشرعية، انها سجلت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا في حضرموت و12 حالة في عدن و4 في تعز و 3 في الضالع وحالة في شبوة

واعلنت السلطات الصحية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 2221 حالة منها 624 وفاة و1433 حالة تعاف،منذ ظهور الوباء، وحتى مساء اليوم، في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وكانت وزارة الصحة وجهت اليوم برفع الجاهزية تحسبا لموجة ثانية من وباء كورونا في اليمن.