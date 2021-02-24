لاعب يعتدي على حكم المباراة والبطولة تتوقف

الأربعاء 24 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أقر فرع اتحاد كرة القدم بأمانة العاصمة صنعاء، تأجيل بطولة كرة القدم بملتقى الوحدة الشتوي، لمدة أسبوع.

وجاء قرار تأجيل فرع اتحاد الكرة بالأمانة للبطولة بعد إعلان لجنة الحكام بالأمانة التي تدير مباريات البطولة مقاطعتها للمباريات المتبقية احتجاجاً على قرار قالت انه صدر من الأمانة العامة بالاتحاد العام لكرة القدم بعدم قبول عقوبة إيقاف لاعب الصقر صدام قاسم لمدة عام لاعتدائه على حكم مباراة فريقه ضد شعب إب،الحكم الدولي مصطفى عبدالغني.

وردت الامانة لعام لاتحاد كرة القدم على سبب عدم اعتمادها للعقوبة المشار اليها.

حيث قال امين عام الاتحاد حميد الشيباني في مذكرة رسمية(اطلع عليها مأرب برس) وجهها لفرع اتحاد كرة القدم بالامانة،امس الأول، ان الاتحاد يعتذر عن اعتماد العقوبة كون البطولة تنشيطية ودية ،ولم يطلب الفرع الأذن من الاتحاد العام باقامتها.

من جانبه أبدى رئيس فرع اتحاد الكرة بالأمانة راجح القدمي استغرابه لقرار الأمانة العامة بالاتحاد العام لكرة القدم .

وقال "استغرب من سياسة الكيل بمكيالين التي تم التعامل بها مع هذه القضية، حيث سبق للاتحاد اعتماد عقوبات الفرع في بطولة سابقة ضد لاعبي مايو بحرمانهم من لعب الدوري التنشيطي".

وحسم صقر تعز مواجهته أمام شعب إب الاربعاء الماضي لصالحه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية في مباراة دراماتيكية، شهدت طرد لاعب الصقر صدام قاسم لاعتدائه على حكم اللقاء وزميله مروان جزيلان لمحاولته الاعتداء على الحكم.

يذكر أن منافسات البطولة وصلت إلى الجولة السادسة التي كان مقرراً انطلاقها اليوم الأربعاء.