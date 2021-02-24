توجيه عاجل من السلطات الصحية في اليمن برفع الجاهزية.. هل عاد كورونا؟

الأربعاء 24 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وجهت السلطات الصحية اليمنية، اليوم الأربعاء، برفع الجاهزية لمواجهة احتمال تفشي موجة ثانية من وباء كورونا.

وقالت لجنة الطوارئ العليا لمكافحة الوباء في تغريدة بصفحتها الرسمية على موقع تويتر، إن الصحة توجه برفع الجاهزية لمواجهة احتمال تفشي موجة ثانية من وباء كورونا واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى داخل المستشفيات والإدارات الطبية.

وأضافت: كما وجهت الصحة بعزل الحالات المشتبهة والإبلاغ عن الحالات المؤكدة وتفعيل دور التقصي الوبائي وتقييم وضع مراكز العزل والمختبرات المركزية ووحدات PCR.

اصابات جديدة

ويوم الاثنين سجلت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة في تغريدة لها على "تويتر" إنها سجلت 11 حالة إصابة بوباء كورونا منها 8 في محافظة حضرموت، و3 في محافظة تعز.

وأشارت الى أنها لم تسجل أي حالة شفاء أو وفاة خلال الساعات الماضية.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة المعلنة خلال الأيام القليلة الماضية، وفي ظل مخاوف من انتشار الوباء بموجته الجديدة في البلد الذي يعاني من انهيار القطاع الصحي.

وحتى مساء الإثنين سجلت السلطات الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة 2176 حالة اصابة بوباء كورونا منها (619) وفاة و(1432) تعافي.

تحذير من موجة جديدة

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر أنه لا يزال فيروس كورونا متواجداً في اليمن.

وأضافت محذرة :بينما تجتاح الموجتان الثانية والثالثة العديد من البلدان حول العالم، يستعد المجتمع الإنساني في اليمن للتداعيات المحتملة.

وسجلت محافظة حضرموت ،يوم الأحد، 12 حالة إصابة بفيروس كورونا, وذلك بعد أشهر من تدني كبير في أعداد الإصابات.