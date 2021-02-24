غارة للتحالف تصطاد قياديين حوثيين من العيار الثقيل.. تعرف عليهما مع اقتراب القوات من بوابة معسكر اللبنات.. قائد في الجيش الوطني يعلن عن مفاجآت كبيرة ندوة إعلامية: مأرب وحدت اليمنيين وعجلت العد التنازلي لنهاية المليشيات الحوثية تضارب الأنباء حول تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابتة بكورونا اتفاق تاريخي وفتح السفارات بعد انقطاع طويل بين هذه الدولتين العربية السودان يرفع بدعوه عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن دولة عربية تصفيات الحوثي مستمرة ومجهولون يغتالون ثاني شيخ قبيلة في صنعاء صراعات بين أجنحة المليشيات تعصف بقيادات كبيرة بعمليات إغتيالات دقيقة في صنعاء بتعاون مع جهاز إيرلو السعودية تقدم 40 مليون دولار لمنع المجاعة وسوء التغذية باليمن بعد إنهيار صفوفها وهروب جماعي من مأرب المليشيات الحوثية تكلف قائد الأمن الوقائي تعقب عناصره الفارين في 7محافظات
حررت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية جميع المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة الجدافر، شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.
وأكد العميد عبده المخلافي، قائد اللواء ٢٢مشاة، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت إثر معارك خاضتها مع عناصر المليشيات يومي الاثنين والثلاثاء، من تحرير جميع المواقع في جبهة الجدافر شرقي الحزم.
وأضاف في تصريح لموقع الجيش"سبتمبر نت" أن قوات الجيش والمقاومة هاجمت مواقع المليشيات في الجدافر، واقتربت من بوابة معسكر اللبنات.
وأوضح العميد المخلافي أن الأيام القادمة سيسمع الشعب اليمني مفاجآت كبيرة.
وحاولت الميشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، استعادة بعض المواقع إلا ان محاولاتها باءت بالفشل وتكبدت عشرات القتلى والجرحى.
وتواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بتحالف دعم الشرعية في اليمن، خوض معارك عنيفة، على امتداد الجبهات في محافظتي الجوف ومأرب، وسط تكبيد المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.