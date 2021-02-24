مع اقتراب القوات من بوابة معسكر اللبنات.. قائد في الجيش الوطني يعلن عن مفاجآت كبيرة

الأربعاء 24 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حررت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية جميع المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة الجدافر، شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأكد العميد عبده المخلافي، قائد اللواء ٢٢مشاة، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت إثر معارك خاضتها مع عناصر المليشيات يومي الاثنين والثلاثاء، من تحرير جميع المواقع في جبهة الجدافر شرقي الحزم.

وأضاف في تصريح لموقع الجيش"سبتمبر نت" أن قوات الجيش والمقاومة هاجمت مواقع المليشيات في الجدافر، واقتربت من بوابة معسكر اللبنات.

وأوضح العميد المخلافي أن الأيام القادمة سيسمع الشعب اليمني مفاجآت كبيرة.

وحاولت الميشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، استعادة بعض المواقع إلا ان محاولاتها باءت بالفشل وتكبدت عشرات القتلى والجرحى.

وتواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بتحالف دعم الشرعية في اليمن، خوض معارك عنيفة، على امتداد الجبهات في محافظتي الجوف ومأرب، وسط تكبيد المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.