تضارب الأنباء حول تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابتة بكورونا

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إصابة الفنان المصري يوسف شعبان بفيروس كورونا ونقلت مجلة "سيدتي"، عن مصدر مقرب، قوله إن "الفنان المصري نقل فور تأكيد الإصابة إلى مستشفى خاص للعزل في الدقي، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة وتدهورت حالته هناك بشدة، ما أجبر زوجته على نقله إلى مستشفى آخر في حي العجوزة، وبعدها بدأت حالته الصحية في الاستقرار".
وحسب المصدر: "لم يتم حجز يوسف شعبان في غرفة العناية المركزة، ولا يخضع للتنفس الصناعي، وتم حجزه في غرفة عزل عادية، مع بدء العلاج بالبروتوكول المتبع، ومن المنتظر أن يخضع خلال ساعات لفحص شامل بمعرفة فريق طبي متكامل، لكتابة تقرير عن حالته الصحية".
وأضاف المصدر أنه "تأكد إصابة السيدة إيمان زوجة الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا ولكن حالتها مستقرة، ولم تظهر عليها أعراض خطيرة تستلزم إيداعها المستشفى، ومن المقرر أن تلتزم بالعزل المنزلي.
كانت شائعات انتشرت خلال الأسابيع الماضية تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، ولكن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نفى وقتها ذلك، مؤكدا أنه بصحة جيدة وحالته الصحية مستقرة.
يذكر أن آخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان قبل 5 أعوام، خلال فيلم "المشخصاتي 2" سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة "محسن ممتاز" التي قدمها في مسلسل "رأفت الهجان"، وشاركه البطولة تامر عبد المنعم، إيمي سالم، بدرية طلبة، انتصار، أحمد عبد الوارث، عبد الله مشرف، ليلى عزب العرب ومنير مكرم