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السودان يرفع بدعوه عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن دولة عربية

الأربعاء 24 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن "الخرطوم جددت شكواها السابقة في مجلس الأمن ضد مصر بشأن مدينة حلايب، المتنازع عليها".

وقال البرهان: لن نتراجع حتى نرفع العلم في حلايب وشلاتين ولن نفرط في شبر من أرضنا وقال مصدر في وزارة الخارجية، في تصريحات مع كالة الأنباء الرسمية "سونا"، إن "تجديد الشكوى يأتي كإجراء روتيني لحفظ الحق، والإبقاء على الشكوى في أجندة المجلس، وإذا لم يتم تجديدها كل 3 سنوات متواصلة يتم حذفها تلقائيا من الأجندة"، مؤكدًا حرص السودان على القيام بتجديد الشكوى حفاظًا على حقوقه.

وتعود الشكوى الأساسية إلى فبراير/ شباط عام 1958، لكن الحكومات السودانية المتعاقبة درجت على تجديدها لتبقى على أجندة مجلس الأمن، في وقت يستمر فيه النزاع على المنطقة دون التوصل إلى حل يرضي الدولتين الجارتين.

وتقع منطقة حلايب، على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر مساحتها 20.580 كم2، وتوجد فيها 3 بلدات كبرى، هي: حلايب، وأبو رماد، وشلاتين، والمنطقة تتبع مصر سياسيا وإداريا، وهي محل نزاع حدودي بين مصر والسودان‎

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