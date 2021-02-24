صراعات بين أجنحة المليشيات تعصف بقيادات كبيرة بعمليات إغتيالات دقيقة في صنعاء بتعاون مع جهاز إيرلو

الأربعاء 24 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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خلال الأيام الأخيرة، تزايدت عمليات الاغتيال والتصفيات الجسدية لشيوخ قبليين في مناطق سيطرة الانقلابيين ممن ساندوا ميليشيات الحوثي في اقتحام العاصمة صنعاء والانقلاب على الشرعية.

فقد أقدم مسلحون مجهولون، الثلاثاء، على قتل الشيخ القبلي مهلهل أحمد حسن ضبعان وسط صنعاء.

كما أوضحت مصادر قبلية أن الشيخ ضبعان الذي ينتمي إلى منطقة بلاد الروس التابعة لمديرية سنحان تعرض لإطلاق نار كثيف برشاش كلاشينكوف على طريق المطار شمال صنعاء.

ومعه 3 من أولاده بدورهم كشف مراقبون أن مقتل الشيخ مهلهل ضبعان جاء بعد يومين فقط على مقتل الشيخ القبلي علي حزام أبو نشطان أحد شيوخ قبائل أرحب والموالين للميليشيات، وذلك على أيدي مسلحين حوثيين اقتحموا منزله وأطلقوا الرصاص عليه ما أسفر عن مقتله ومعه 3 من أولاده وشقيقته.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية أن قبيلة أرحب طالبت الميليشيات بالقبض على القتلة، مهددة بالثأر للشيخ أبو نشطان من جماعة الحوثي.

يشار إلى أن الشيخ القبلي مصالح الوروري وهو أحد شيوخ قبيلة حاشد والذي ساند الميليشيات في عملية اقتحام عمران والعاصمة صنعاء وقاتل معها في جبهات عدة كان قد قتل مع عدد من أقاربه في مسقط رأسه بعمران على أيدي مسلحين حوثيين بعد أن امتنع عن الذهاب لجبهات القتال أو حشد مقاتلين من أبناء القبائل للقتال في صفوف الميليشيا