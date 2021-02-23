تقرير أممي يكشف عن أرقام صادمة لـ ضحايا الألغام الحوثية من المدنيين

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أفاد فريق الأمم المتحدة للخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن في سبتمبر / أيلول أن مليشيات الحوثي الإرهابية شنت هجمات عشوائية باستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد.
واوضح الفريق الأممي في تقريره على ان الألغام الارضية الحوثية والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة (UXO) تسببت في مقتل 498 مدنيًا ، بزيادة قدرها 23 بالمائة من 405 في عام 2018 ، وفقًا لمشروع مراقبة الأثر المدني.
وذكر التقرير بأن استخدام الألغام من قبل المليشيات الانقلابية أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وعرقلة وصول عمال الإغاثة إلى المجتمعات الضعيفة.
واعتبر الفريق الأممي في تقريره اقدام المليشيات على استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد ، يعد انتهاك للقانون الإنساني الدولي ، كونها تسببت في سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين