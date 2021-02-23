كيف يمكن أن تنجح سياسة إدارة بايدن تجاه إيران؟

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - ترجمة محمد الشليف

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قالت إدارة ترامب إن الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) والمزيد من العقوبات سيؤديان إلى اتفاق نووي محسن وشامل مع إيران.

وزير الخارجية مايك بومبيو تنبأ بثقة في عام 2018 بأن إيران لن تستأنف برنامجها النووي. وأعلن ترامب أن "تحالفًا واسعًا من الدول" سوف يدعمنا. وأكدت الإدارة أنه بعد سلسلة من الهجمات العنيفة كادت أن تؤدي إلى حرب في عام 2019 وأوائل عام 2020 ، تمت استعادة الردع.

الاحتجاجات ستجلب إيران إلى طاولة المفاوضات. سيتم الإبقاء على حظر الأسلحة ؛ سيتم فرض عقوبات سريعة. لا يزال من الممكن التوصل إلى صفقة أفضل.

من الواضح أن العكس قد حدث. نما مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى اثني عشر مرة عما كان عليه عندما تولى ترامب منصبه. كان "الامتثال" الأجنبي للعقوبات الأمريكية مدفوعًا بالخوف من العقوبات المالية بدلاً من التضامن السياسي. وزن ترامب مرارًا وتكرارًا ضرب المواقع النووية أو العسكرية الإيرانية ، ووزارة الخارجية الأمريكية مستعدة للالتفاف حول بغداد والفرار من بغداد بسبب الهجمات المستمرة التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. تم قمع الاحتجاجات الإيرانية دون نتيجة. انتهاء صلاحية حظر الأسلحة ؛ يتم تجاهل العقوبات المفاجئة إلى حد كبير. أحدث مجموعة من العقوبات والتواصل الدبلوماسي مع أوروبا وخارجها ترك واشنطن راغبة.

سارت الأمور بشدة لأن ترامب قضم أكثر مما يمكن لأمريكا أن تمضغه. على عكس الطريقة التي أعطت بها إدارة أوباما الأولوية لبرنامج إيران النووي مع وضع القضايا الخلافية الأخرى على الجانب الخلفي ، قام ترامب وأصدقاؤه بكل ما في وسعهم من أجل نوع الصفقة الإيرانية الكبرى التي استعصت على الولايات المتحدة على مدى العقود العديدة الماضية.

خطاب بومبيو في أيار (مايو) 2018 أمام مؤسسة هيريتيج فاونديشن كاشفة. مطالب الإدارة الإثني عشر لإيران ، والتي تشمل إنهاء تطوير الصواريخ الباليستية ، والتخلي عن وكلاء مهمين مثل حزب الله اللبناني ، والتخلي عن الحوثيين في اليمن وبشار الأسد في سوريا ، هي مزيج من المتطلبات التي تقوض بشكل أساسي أمن إيران وتفكيكها. سياستها الخارجية. في طهران ، تم تلقي الرسالة - بأن إدارة ترامب ستعيش فقط مع إيران محايدة - بصوت عالٍ وواضح.

قال اللواء الإيراني قاسم سليماني قبل أقل من عام من اغتياله بطائرة أمريكية بدون طيار "مثل هذه المفاوضات هي مثال على الاستسلام". من الصعب الاختلاف مع تقييم وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف: أمريكا تشن "حربًا اقتصادية" ضد إيران.

كانت العقوبات الأمريكية تهدف إلى انتزاع تنازلات جديدة من إيران ، لكن بالنسبة لطهران ، لم يكن العصير يستحق الضغط على الإطلاق. وسّعت إدارة ترامب نطاق المطالب الأمريكية بشكل كبير دون أن تعرض على إيران أي شيء يمكن أن يبرر مثل هذا الاستسلام الوجودي. جزرة تخفيف العقوبات ، وهو الحافز نفسه الذي باعته إدارة أوباما لطهران والذي طالما تحسر عليه الإيرانيون ، لم يتم الوفاء به بشكل حقيقي - حتى قبل أن يصبح ترامب رئيسًا - لم يكن مناسباً لمشروع القانون.

بالنظر إلى أن روسيا والصين لم تحذوا حذو أمريكا - فكلا البلدين يزيدان تجارتهما ويحسنان علاقاتهما مع إيران - وأن جهود أوروبا للوفاء بوعود خطة العمل الشاملة المشتركة لم تكن ملهمة في أحسن الأحوال ، فقد كان مصير هذه الإستراتيجية منذ البداية. يجب أن نتوقع من إيران ألا تعتبر تخفيف العقوبات حافزًا قيمًا كما كانت في السابق.

على أية حال ، فإن الإصرار على أن تخضع إيران لأنواع السياسات المحفوظة للخاسرين في الحروب - نزع السلاح والاستسلام للأمر الأجنبي - عندما تكون إيران بعيدة عن قوة مهزومة ، ليس إستراتيجية على الإطلاق.

فكما قال سامو برجا في مجلة The National Interest، "الأمن شرط مسبق للتجارة والنمو الاقتصادي" ، وليس العكس. إن الاعتقاد بأن إيران ستتخلى عن أمنها من أجل إغراء الاستثمار الأجنبي والتجارة يسيء فهمًا عميقًا أن إيران قبل كل شيء تقدر سيادتها. لا يقتصر الأمر على أن إيران قد جاهدت لبناء "اقتصاد مقاومة ... مقاوم للعقوبات" ، ولكن كما لاحظ الباحث أمير توماج ، فإن كبار قادة إيران يعرّفون "أزمتهم الاقتصادية على أنها مشكلة أمنية". لذلك ، في إيران ، كما في الولايات المتحدة ، يتشابك الأمن والاقتصاد.

ولا يمكن التضحية به من أجل الآخر. ويؤيد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي هذا الرأي بالتأكيد. لقد حذر لسنوات من أن الغرب يستخدم العقوبات والتجارة كجزء من "حرب ناعمة" أوسع ضد طهران.

لكي تنجح سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران ، يجب ألا تسعى إدارة بايدن إلى حل العقدة الغوردية للعلاقات الأمريكية الإيرانية دفعة واحدة. وبدلاً من ذلك ، يجب أن يبدأ جو بايدن بإعطاء الأولوية لبرنامج إيران النووي - وهو التهديد الأكثر إلحاحًا للأمن القومي الذي تشكله إيران - قبل مناقشة نقاط الخلاف الإضافية مع طهران. يُعد الانضمام إلى الاتفاق النووي الحالي أكثر الوسائل فعالية لاستعادة الدعم الدولي لأولويات الولايات المتحدة ، وتحقيق الامتثال الإيراني ، وتخفيف التوترات ، وبدء مفاوضات جديدة. يجب رفض الاقتراحات التي تشترط مشاركة الولايات المتحدة في خطة العمل الشاملة المشتركة على معالجة "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار" الأخرى - مثل برنامجها الصاروخي أو دعم الجماعات التي تعمل بالوكالة - بشكل سليم. نظرًا لخطورة دعم إيران للإرهاب أو برنامجها للصواريخ الباليستية ، يمكن إدارة هذه المشكلات بنجاح من قبل القوات العسكرية التقليدية الأمريكية ومن خلال العمل مع العديد من حلفاء أمريكا.

في المقابل ، يشكل السلاح النووي الإيراني تحديًا لا مثيل له ، من حيث أنه يعقد الردع الأمريكي وحرية العمل ، ويحث على المزيد من الانتشار في الشرق الأوسط والصراع العسكري. لا يوجد شيء آخر يمكن أن يزعج بشكل كبير ملف الأمن القومي الأمريكي في الشرق الأوسط.

في الحقيقة ، يمكن للولايات المتحدة أن تعيش بسهولة أكبر مع شرق أوسط تقوم فيه إيران بتسليح مجموعات بالوكالة وبناء صواريخ ، أكثر من واحدة تقوم فيها دول إقليمية متعددة بموازنة إيران من خلال بناء أسلحة نووية خاصة بها.

على الرغم من أن البعض في واشنطن يعتبرون وكلاء إيران وصواريخها أدوات إرهاب قوية موجودة لتهديد الغرب وجوديًا ، إلا أنه من الأفضل فهمهم على أنهم الأصول التي تشكل حجر الأساس للأمن الإيراني. تعيش إيران في جوار خطير وليس لديها سوى القليل من الوسائل لرفع التكاليف على أمريكا وحلفاء الولايات المتحدة ، إذا قررت واشنطن غزو طهران.

يمكن لهذه القوات بالوكالة نصب كمين لقافلة أو تدمير سفارة ، بقدر ما تستطيع الصواريخ ، ولكن بدون أسلحة نووية ، يمكن التحكم في هذه التهديدات. لن يهزموا أمريكا أبدا.

وبالتالي ، فإن سيناريو الكابوس النهائي في الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة ليس إيران التي شجعتها أموال تخفيف العقوبات أو أعيد تسليحها بعد إعادة الاندماج في سوق الأسلحة العالمية ، ولكن الاضطرابات الإقليمية التي تلت تسليح إيران النووي.

في مثل هذا السيناريو ، قد لا تكون أمريكا هي التي تبدأ الصراع. تظهر سابقة تاريخية في العراق وسوريا أن إسرائيل ستستخدم الحرب الوقائية لمنع جيرانها من حيازة أسلحة نووية. ومع ذلك ، وكما كشفت تداعيات الضربة الإسرائيلية عام 1981 على مفاعل أوزيراق العراقي ، فإن العمليات الحركية يمكن أن تؤخر مؤقتًا برنامج الأسلحة النووية في دولة متقدمة تقنيًا وعلميًا مع مسؤولين ملتزمين.

وبالتالي ، إذا كان لبرنامج إيران أن يلقى نفس مصير جيرانها - كما يبدو على الأرجح نظرًا لأعمال التخريب الأخيرة - فمن المرجح أن تتضاعف إيران وتشيد منشآت إضافية محصنة داخل الجبال الداخلية للبلاد ، وتحرك أصولها النووية داخلها ، مما يزيد الرهانات لكل من إسرائيل وأمريكا. عند هذه النقطة ، يمكن فقط للحرب الشاملة أن توقف برنامج إيران ، وستتحوط الدول الإقليمية الأخرى من تهديد القنبلة الإيرانية ببناء واحدة خاصة بها ، كما يحدث بالفعل في المملكة العربية السعودية. أي من النتيجتين غير مقبول ؛ كلاهما سيجعل أمريكا أقل أمانًا.

الدبلوماسية وحدها هي القادرة على معالجة البرنامج النووي الإيراني ومنع الشرق الأوسط من أن يصبح منطقة مسلحة نووياً وقوى معادية تتنافس على الأمن. لتحقيق نتائج أفضل ، يجب على الولايات المتحدة أولاً أن تدرك أن إيران لا تتفاوض وتقدم تنازلات لمجرد الضغط ، ولكن لأن طهران ستكسب مكافآت متناسبة من الجانب الآخر. هذا يعني أن هناك حدودًا حقيقية لما يمكن للولايات المتحدة أن تطلبه ، وأن أمريكا تكون في وضع أفضل عندما تعمل مع الآخرين. ثانيًا ، يجب على واشنطن أن تدرك أن المكاسب الإضافية نحو تحسين العلاقات مع إيران ممكنة وذات قيمة ، وأن التعاون بشأن المخاوف الأمنية المتبادلة لا يزال ممكنًا.

ثالثًا ، يجب على الأمريكيين أن يفهموا أن المفاوضات لا تمنح أبدًا أيًا من الطرفين كل ما يريده ، وأن الاتفاقيات التي تحافظ على الخطوط الحمراء بينما تتنازل عن مسائل الأمن القومي الأقل ، رغم أنها لا تزال مهمة ، لا تزال جديرة بالاهتمام.

في زمن السياسة الداخلية المشحونة وأولويات الحلفاء المتباينة ، من المسلم به أن هذا أمر صعب المنال. ومع ذلك ، يظل هذا هو أفضل طريق للحد من التوترات مع إيران وجعل الشرق الأوسط أكثر أمانًا وأي شيء أقل من ذلك سيحكم على أمريكا بعقود أخرى من التورط في الصراع الإقليمي.

المصدر:آدم لامون مساعد مدير التحرير في

The National Interest