أحلام الحوثيين تتبخر في الجوف..قوات الشرعية تنتزع إنتصاراً استراتيجياً وقائد عسكري يتحدث عن مفاجآت كبيرة .. تفاصيل

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اعلنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء تمكنها من تحرير جميع المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة الجدافر، شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف.
ونقل موقع الجيش سبتمبر نت عن العميد عبده المخلافي، قائد اللواء ٢٢مشاة، قولة :أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت إثر معارك خاضتها مع عناصر المليشيات يومي الاثنين والثلاثاء، من تحرير جميع المواقع في جبهة الجدافر شرقي الحزم.
وأضاف أن قوات الجيش والمقاومة هاجمت مواقع المليشيات في الجدافر، واقتربت من بوابة معسكر اللبنات.
وأوضح العميد المخلافي أن الأيام القادمة سيسمع الشعب اليمني مفاجآت كبيرة.
وحاولت الميشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، يوم أمس استعادة بعض المواقع إلا ان محاولاتها باءت بالفشل وتكبدت عشرات القتلى والجرحى.
وتواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بتحالف دعم الشرعية في اليمن، خوض معارك عنيفة، على امتداد الجبهات في محافظتي الجوف ومأرب، وسط تكبيد المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.