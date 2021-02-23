لماذا تميل السياسة الخارجية الأمريكية نحو إيران؟ ترجمة حصرية

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ ترجمة خاصة

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تخطئ واشنطن عندما تفضل تبني أنظمة معادية على الحلفاء التقليديين في الشرق الأوسط.

خلال الأسابيع الماضية ، أصبحت ملامح سياسة الإدارة الجديدة تجاه الشرق الأوسط واضحة. في حديثه في وزارة الخارجية ، صرح الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة ستحد من المساعدة العسكرية للمملكة العربية السعودية وستتوقف عن دعم جهود الرياض ضد الحوثيين. في غضون ذلك ، تراجع وزير الخارجية بلينكن عن جهود إدارة ترامب لبدء إجراءات "رد الفعل" ضد إيران ، مما يعترف فعليًا بحق إيران في استيراد الأسلحة. هذه لكمة ثنائية: تقليل الدعم للسعوديين وتمهيد الطريق أمام الحشد العسكري الإيراني.

في هذه الأثناء ، مع قيام واشنطن ببوادر الاسترضاء هذه ، كان لدى طهران وكلاء لها في اليمن والعراق ولبنان يواصلون هجماتهم على الأصول أو الشركاء الأمريكيين ، بما في ذلك الهجمات الصاروخية في 15 فبراير على أربيل ، والتي أسفرت عن خسائر أمريكية. بينما تصعد إيران العنف ، تقدم القيادة الأمريكية تنازلات غير مشروطة. يعيش صانعو السياسة الأمريكيون في عالم موازٍ ، غافل عن الحروب على الأرض. أصبح هذا الافتقار إلى الواقعية واضحًا بشكل مؤلم في التصريحات الأخيرة التي تستحق القراءة الفاحصة: مقال للسناتور كريس مورفي يتناول السياسة في الخليج وردود وزارة الخارجية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل حزب العمال الكردستاني ، حزب العمال الكردستاني ، الذي يعمل في شمال العراق.



كتب مورفي في مجلة فورين أفيرز في 19 فبراير ، وضع رؤية لسياسة أمريكية منقحة للمنطقة ، بما في ذلك احتمالات الانسحاب العسكري. في الواقع ، يمكن للمرء أن يستكشف بشكل معقول الوجود الأمريكي المتحول في المنطقة ، كما فعل الرئيسان باراك أوباما ودونالد ترامب. ومع ذلك ، بالكاد يذكر مورفي الطموحات الإيرانية للهيمنة الإقليمية أو يفكر في العواقب إذا تخلت الولايات المتحدة عن شركائها. بالإضافة إلى ذلك ، بينما يجادل بشكل صحيح بأن على أمريكا أن تلزم المملكة العربية السعودية بمعايير حقوق الإنسان ، فإنه يلتزم الصمت بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. هذا هو معيار مزدوج صارخ ، يستدعي السعوديين لكنه يتجاهل الطريقة التي تعذب بها إيران السجناء بانتظام وتقتل عملاءها المنتقدين في الخارج. على سبيل المثال ، تم إعدام الناشط اللبناني لقمان سليم مؤخرًا على يد حزب الله المدعوم من إيران.

علاوة على ذلك ، تتضمن مقالة مورفي خطأً في الوقائع يقوض مصداقيته عندما يهاجم دول الخليج. وينتقد تلك البلدان لأنها "تحافظ على" نظام وصي "صارم يحد من قدرة المرأة على السفر" دون إذن من سلطة الرجل. من الواضح أن هذه ممارسة بغيضة حقًا. ومع ذلك ، لم يذكر أن السعودية ألغت هذه الممارسة قبل عامين كجزء من الإصلاحات التي بدأها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ميرفي عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، وبالتالي فهو لاعب رئيسي في صياغة السياسة الخارجية للولايات المتحدة. حقيقة أنه يستطيع فهم هذه النقطة المهمة من المعلومات بشكل خاطئ - وأن مجلة مؤثرة مثل فورين أفيرز لم تدركها من خلال التحقق من الحقائق - هي دليل على ضعف استراتيجي في التفكير في مؤسسة السياسة الخارجية. على ما يبدو ، يتم تمرير أي ادعاء مناهض للسعودية ، حيث تتجه الإدارة في اتجاهها المؤيد لإيران.

لقد شهدنا مؤخرًا زلة مماثلة في إدارة السياسة الخارجية للسلطة التنفيذية. في 10 فبراير ، شنت تركيا عملية في كردستان العراق بهدف استعادة الرهائن الذين كان حزب العمال الكردستاني يحتجزهم ، في بعض الحالات لأكثر من خمس سنوات. ومع اقتراب القوات التركية ، أعدم حزب العمال الكردستاني الرهائن بدم بارد ، بطلقات نارية في الرأس. كما هو الحال مع جميع مهام الإنقاذ الفاشلة ، يمكن للمرء أن يشكك في العملية بأثر رجعي ؛ هذا النقاش جار في تركيا. ومع ذلك ، ليس هناك شك في أن إعدام الرهائن بإجراءات موجزة هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. قد يتوقع المرء أن تكون إدارة بايدن صريحة في إدانتها - وليس فقط لأن الأتراك هم حليف في منظمة حلف شمال الأطلسي وواشنطن صنفت حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

ومع ذلك ، كان البيان الأولي الصادر عن وزارة الخارجية في 14 فبراير فاترًا في أحسن الأحوال. ولم يقدم المتحدث الرسمي باسم الدولة حتى اليوم التالي تصحيحًا بإدانة حزب العمال الكردستاني بشدة. كيف نفسر هذا الهراء؟ قد يميل المرء إلى عزو ذلك إلى عدم الكفاءة ، لكن هذه الإدارة - على عكس سابقتها - جندت موظفين لديهم خبرة حكومية سابقة كبيرة. يجب أن يكون هذا الفريق قادرًا على تصحيح الأمور في الجولة الأولى. على الأرجح أن البيانين يعكسان شد الحبل داخل مجموعة السياسة الخارجية لبايدن. من الواضح أن البعض يريد حماية حزب العمال الكردستاني ، إن لم يكن حمايته بالكامل ، من الانتقادات ، على الأرجح لأن حزب العمال الكردستاني مهم للإستراتيجية الكردية الموروثة في عهد أوباما في الحرب ضد داعش: هؤلاء الأكراد كانوا شريكًا محتملاً في حملة مكافحة الإرهاب ، لا تستعد لإيران. مع ذلك ، يبدو أن آخرين في وزارة الخارجية اليوم يحاولون الحفاظ على الوهم القائل بأنه يمكن للمرء فصل إرهابيي حزب العمال الكردستاني ، والأكراد السيئين ، عن غرورهم المتغير ، وحدات حماية الشعب (YPG) الذين يعتبرونهم أكرادًا صالحين يستحقون الدعم الأمريكي.

نظرًا للعنف المستمر في المنطقة - الحروب في اليمن وسوريا ، والصواريخ التي تصيب أهدافًا في المملكة العربية السعودية ، والعنف السياسي في كل من العراق ولبنان - هاتان التحريفان ، من قبل مورفي بشأن الوصاية ووزارة الخارجية بشأن حزب العمال الكردستاني - ربما تبدو شاحبة الأهمية: إنها مجرد كلمات ، بعد كل شيء. ومع ذلك ، فهي أيضًا تدل على وجود اتجاه في أجزاء من الكونجرس والإدارة إلى الميل نحو إيران ووكلائها والابتعاد عن الشركاء التقليديين ، كل من المملكة العربية السعودية وتركيا. وبحسب هذا الرأي ، فإن المشاكل الرئيسية في المنطقة هي الوجود الأمريكي وطبيعة شركاء الولايات المتحدة وحلفائها. ما يعني ضمناً من هذه الرؤية هو قبول الولايات المتحدة لحملة إيران للهيمنة الإقليمية.

يبقى سؤال مفتوح حول مصدر هذا الافتتان بإيران ، على الرغم من أربعين عامًا من العداء المحموم لأمريكا الذي لم يظهر أبدًا أي علامة على التراجع. قد يكون للإجابة علاقة ببعض التقارب الأيديولوجي: فالطابع الثوري للجمهورية الإسلامية قد يروق لأجزاء من الطيف الديمقراطي الليبرالي ، في حين أن الجمهوريين المحافظين بشكل عام أكثر ارتياحًا مع الأنظمة الملكية المستقرة.

والأهم من ذلك ، أن معاداة إيران لأمريكا تؤكد بوضوح وجهة نظر التقدميين المتمركزة حول أمريكا والتي تتعامل مع الولايات المتحدة على أنها السبب الرئيسي للصراع في كل مكان. إنه تفكير "أمريكا أولاً" بإشارة سلبية: أمريكا هي الأسوأ ، وليس الأفضل. تتجاوب الشعارات المليئة بالكراهية من طهران مع مناهضة الإمبريالية الداخلية للتقدميين الأمريكيين ، الذين يفضلون احتضان أعداء أمريكا بدلاً من دعم أصدقائها. خلال السنوات الأربع المقبلة ، ستشمل مهمة الرؤساء الأكثر برودة في واشنطن الحد من الضرر الذي يمكن أن تلحقه هذه العقلية بالمصالح الأمريكية وشبكة الشركاء والحلفاء التي تعتمد عليها الولايات المتحدة.

*المصدر: ناشيونال انتريست ـ إيه بيرمان زميل أول في معهد هوفر وأستاذ العلوم الإنسانية بجامعة ستانفورد.