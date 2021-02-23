مأرب تناقش التدخلات الإنسانية لمنظمة أوكسفام في محافظة مأرب

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 257

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح مع فريق منظمة أوكسفام البريطانية الذي يزور المحافظة برئاسة باجوس استياوان، التدخلات الإنسانية التي تعتزم المنظمة تنفيذها في المحافظة للتخفيف من معاناة النازحين خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها المناصرة لاطلاع العالم على المعاناة التي يعيشها النازحون وحشد الدعم والتأييد لقضاياهم.

وخلال اللقاء جرى استعراض الوضع الإنساني في المحافظة والتداعيات الإنسانية الخطيرة للنازحين من مخيمات النزوح في مديرية صرواح التي تعرضت خلال الأيام الماضية للقصف المتعمد والمتكرر من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بالصواريخ وقذائف المدفعية ما اضطر إلى نزوح أكثر من 1500 أسرة، إلى مناطق أخرى آمنة والاحتياجات الطارئة التي يحتاجونها بعد عملية النزوح من مأوى وايواء وغذاء وصحة وغيرها..

وأكد الوكيل مفتاح أن مليشيا الحوثي تتعمد استهداف المدنيين والنازحين في المخيمات بشكل مستمر بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة في محافظة مأرب وبقية المحافظات بهدف تعميق المأساة الإنسانية لهم بعد أن شردتهم من منازلهم ومزارعهم وقراهم.

وانتقد الوكيل مفتاح صمت المنظمات الدولية والمجتمع الدولي على هذه الجرائم الوحشية لمليشيا الحوثي في استهدافها المدنيين ومخيمات النزوح، وهو ما شجعها على التمادي والتصعيد في هذه الأعمال خاصة النازحين في محافظة مأرب..

كما انتقد الغياب التام لمكتب تنسيق الأمم المتحدة الإنساني (الاوتشا) عن محافظة مأرب التي احتضنت حتى الآن نحو 3 ملايين نازح ومهجر ، رغم الدعوات المتكررة والتسهيلات التي تعد السلطة المحلية بتقديمها لها منذ ست سنوات، وهو ما زاد من الوضع الإنساني للنازحين وتغييب احتياجاتهم الإنسانية الحقيقية عن المنظمات الأممية والاستجابة لها إلا بشكل محدود جدا.

وأعرب عن استياء السلطة المحلية بمأرب واليمنيين من الازدواجية في التعاطي مع الملف الإنساني في اليمن من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها وبعض المنظمات الدولية والدول العظمى، والتي تحركت بقوة لإيقاف استكمال تحرير مدينة الحديدة، وإخراج مليشيا الحوثي من قائمة التصنيف الأمريكي لمليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، بحجة مخاوفها على الوضع الإنساني في حين تغض الطرف وتقف صامتة أمام الجرائم الوحشية والانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها مليشيا الحوثي تجاه اليمنيين والمدنيين الآمنين والنازحين فاقت ما قامت به القاعدة وداعش وهو ما يعمق من سوء الوضع الإنساني.

وفي ختام اللقاء رحب الوكيل مفتاح بالتدخلات الإنسانية لمنظمة أوكسفام البريطانية في محافظة مأرب وإن أتت متأخرة، مؤكدا تقديم كافة الدعم والتسهيلات لتنفيذ أنشطتها الإنسانية.