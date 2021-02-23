مصرع عدد من القادات العليا والرفيعة للحوثيين بمأرب بينهم المشرف العام للمليشيا في محافظتي الجوف ومأرب .. الأسماء والرتب

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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في عملية عسكرية ناجحة نجحت قوات الجيش الوطني بمحافظة مأرب من تصفية القيادي الحوثي العميد/ محمد شرف الدين وكيل نيابة القضاء العسكري التابع للحوثيين, وأحد أصهار عبدالملك الحوثي .

كما كشفت مصادر عسكرية أيضا عن مصرع اللواء عمار ربيع المطري قائد اللواء العاشر صاعقة ومشرف المليشيا في محافظتي الجوف ومأرب, أضافة إلى العشرات من القتلى والجرحى من مرافقيه في غارة جوية في منطقة الكسارة بمديرية صرواح بمحافظة مأرب .

إلى ذلك شهدت المعارك خلال الساعات الماضية هدوء نسبيا بين الطرفين .

إلى ذلك استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، تجمعات ومواقع للمليشيات الإنقلابية، في مناطق متفرقة بمديرية صرواح، بمأرب.