امرأة تقتحم حفل زفاف وهو تفور غضبا وتوجع العريس ضربا واهانات

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اقتحمت امرأة حفل زفاف وهي مشتعلة غضبًا، لتكشف أن العريس كان متزوجًا بالفعل من ابنتها.

وظهرت الأم الغاضبة وهي تقتحم الحفل وتضرب العريس على رأسه بينما يتزوج من حبيبته الثانية أمام العائلة والأصدقاء في مقاطعة "تشاي نات" في تايلاند.

وبقيت العروس الشابة، التي قيل إنها كانت تعرف أن الرجل متزوج بالفعل، في مكانها بجانب العريس.

وقالت المرأة إنها أبقت العلاقة سرا لحماية ابنتيها - اللتين تبلغان من العمر 15 و 5 سنوات - حتى سرب الأصدقاء القلقون لها معلومات عن حفل زفافه الفخم.

وذكر رجال الشرطة، أن الزوج الذي يقترن بتعدد الزوجات يواجه الآن 30 يومًا في السجن بتهمة الاحتفاظ بعشيقته أثناء توليه منصبًا عامًا، وهو قانون تايلاندي غامض يحظر على أي مسؤول ذلك الأمر.