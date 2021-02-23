السعودية توقف مسلسلا كان مقررا أن يعرض في رمضان القادم

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية أنباء عن إيقاف مسلسل ”أهل الوادي“، والذي كان مقررا عرضه في رمضان المقبل.
وطال العمل انتقادات لاذعة من قبل شريحة من السعوديين، رأوا فيه مساسا بهوية الحجاز الأصيلة، ومحاولة تشويهها، مبررين ذلك بوجود فنانين من جنسيات عربية عديدة لا تمثل الهوية الحجازية، إضافة إلى أزياء ليس لها علاقة بتقاليد المنطقة.
وأكد ”عبدالله الغامدي“: ”لا نقبل طمس الهوية العربية والتاريخ والتراث والثقافة والقيم“.
وكتب ”عبدالله بن سلمان“: ”طرابيش وعمائم هندية والمخرج من أرخص المخرجين وجايبين احباش وبرماوية على شوام ومصاروة.. هذا تراث الحجاز حقنا!“.
وعبر هاشتاق #مسلسل_أهل_الوادي في موقع ”تويتر“، عبَّر سعوديون عن ارتياحهم وشكرهم لإيقاف المسلسل من قبل الجهات المعنية، فيما طالبوا بالمزيد من الخطوات تجاه القائمين عليه.
وعبرت ”بنت عتيبة“ عن ارتياحها لقرار الإيقاف: ”الحمد لله على توقيف هذا المسلسل الذي لا يمثل الحجاز ولا تاريخه ولا الهوية العربية، بل يمثل جماعة حجيج ولم يعودوا يعد وهذا يعتبر تعديا وتزويرا على الهوية التاريخية وتجاوزا غير مقبول“.
ووجهت ”سارا السبيعي“ شكرها لإيقاف العمل: ”شكرا للجهات المختصة على إيقاف المسلسل المُزيف الذي سوف يعرض في رمضان، ولكن بفضل الله تم إيقافه ولن نرضى عن من يحاول المساس والتدليس في هويتنا السعودية وتراثنا العريق وموروثنا التاريخي السعودي وتمجيد أعداء الوطن وتلميعهم.. ومَن يطالب بذلك يجب سحب الجنسية منه“.
وقال مغرد يدعى شجاع الهذلي: ”لا يكفي ايقاف #مسلسل_اهل_الوادي بل يجب محاكمة الكاتب والمنتج والمخرج هذا عبث مقصود به تشوية الوطن وتاريخة“.
لكن الفنان هاني ناظر، وهو أحد أبطال العمل، انتقد إيقافه، مستنكرا ”تأثير شريحة من الناس بمثل هكذا قرارات“، مؤكدا أن ”لا علاقة للعمل مطلقا بهوية الحجاز أو تاريخه“.
فيما سبق صرحت الفنانة ريم عبدالله، إحدى الفنانات المشاركات فيه، لصحيفة ”اليوم“، أن ”المسلسل عمل سعودي تراثي من منطقة الحجاز، وقعت أحداثه في منطقة مكة المكرمة قبل ما يقارب 200 عام، وهو مليء بالأحداث التاريخية والتراثية“.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الجهات المعنية بشأن إيقاف العمل، إلا أنه سبق وتم إيقاف أعمال منسوبة للسعودية بعد مطالبات مواطنين بذلك.
يذكر أن مسلسل ”أهل الوادي“ من إخراج السعودي عمر الديني، وكان تم تصوير معظم حلقاته في مدينة الإنتاج الإعلامي في العاصمة المصرية القاهرة.