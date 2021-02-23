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وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل بمواطن سعودي

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء حكم القتل قصاصا بأحد جناة تبوك بشمال البلاد.

وبحسب بيان الوزارة: "أقدم مرزوق بن سالم بن قاسم الحويطي -سعودي الجنسية- على قتل فهد بن عجرم بن عوده العطوي - سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته".

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني مرزوق بن سالم بن قاسم الحويطي، اليوم الثلاثاء، بتبوك بمنطقة تبوك.

وأكدت الوزارة في بيانها، حرص الحكومة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، محذرة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

 
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