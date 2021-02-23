وجهاء ومشائخ قبائل اليمن يدعون لإعلان النفير العام ويصدرون بيانا هاما.. تفاصيل اجتماع موسع وأبرز الشخصيات التي حضرت

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مأرب

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دعا اجتماع موسع لمشائخ ووجهاء قبائل اليمن ومحافظي ووكلاء محافظات، الى اعلان النفير العام من كل القبائل لاسناد الجيش الوطني ورفد الجبهات بآلاف المقاتلين حتى يتحرر الوطن من عصابة الحوثي الارهابية، واسستعادة الدولة الوطنية".

وأضاف الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بمدينة مأرب في بيان صادر عنه :" نحن مشائخ ووجهاء قبائل اليمن المتواجدون بمارب الحضارة والتاريخ نعلن بالصوت الأعلى أننا واقفون إلى جانب شعبنا اليمني المظلوم ،ونظامنا الجمهوري العظيم، والشرعية المعترف بها محليا ودوليا قولًا وفعلًا ورأيًا ومبدأً". مؤكدين" نعلن للعالم أن المشروع الحوثي مشروع عنصري،طبقي،غير وطني وهو إداة احتلال ونفوذ إيراني دخيل، يعارض ديننا الإسلامي القائم على مبدأ الحرية والمساواة، ويتنافى مع كل المبادئ الإنسانية، ويهدد نسيجنا الاجتماعي الواحد، ويحول دون مبدأ التعايش، ويمارس إرهاب الدولة الذي يعتبر أشد أنواع الإرهاب".

ودعا الاجتماع" كل المشائخ والوجهاء تحت سيطرة العدو الحوثي بقيادة ايرلوا، ان لا يتورطوا بالزج بأبناء اليمن من كل القبائل إلى محارق الموت خدمة لكيان سلالي عنصري دخيل يعمل ضد اليمن لصالح ايران ومشروعها الإمبراطوري الفارسي المعادي لليمن والمنطقة العربية كلها" .

واعتبر مشائخ ووجهاء قبائل اليمن، المعركة الحالية بين اليمن وادوات ايران الحوثيين معركة وطنية وجودية بامتياز، تعني كل اليمنيين في كل المحافظات داخل اليمن وخارجه ولن تنتهي هذه المعركة الا بالانتصار للنظام الجمهوري واستعادة الدولة وتسليم الحوثيين السلاح للدولة".

وثمن الاجتماع:" التلاحم الأخوي الوطني الصادق لقبائل ابين وحضرموت والساحل الغربي وشبوة والمهرة وكل أبناء الوطن الأحرار في الداخل والخارج لإعلان التضامن اللامحدود مع مارب ومن فيها من جيش ومقاومة ونازحين".

كما ثمن دور التحالف العربي وخاصة المملكة العربية السعودية في مساندة الجيش الوطني". داعين كل دول الخليج العربي وجامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه اليمن". مؤكدين أن الخطر الحوثي الإيراني خطر يهدد الأمن القومي العربي عموما ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصا، وعليه فإن الدفاع عن اليمن وعن مارب هو دفاع عن الامن القومي العربي يجب على الأشقاء جميعا تحمل مسؤوليتهم تجاه اليمن".

اجماع وتوحيد الصف

وفي الاجتماع الموسع الذي دعا له اتحاد قبائل اليمن اكد محافظ محافظة- صعدة اللواء هادي طرشان الوائلي، ان المشروع الحوثي الفارسي سيسقط حتماً وعما قريب، ويخيب امل ايران وملاليها وتابعيها في لبنان وغيرها والذين يراهنون على سقوط مأرب". معتبراً المشروع الحوثي مشروع اذلال وعبودية، وانه يستعبد منهم تحت سلطته ويسومهم سوء العذاب، بل وصل به الحد ان يصفي المشائخ الذين سهلوا دخوله في بعض المناطق".

واشار الوائلي الى ان هذا الاجتماع هو رداً للاجتماعات المشبوهة التي يعقدها الحوثي مع الذين تحت سلطته".مضيفاً نقول لهم" اننا خرجنا بعزتنا وكرامتنا، لاننا نرفض ان نعيش تحت ذل وعبودية مليشيا الحوثي الارهابية".

وفي حين رحب محافظ صعدة، بقافلة الساحل الغربي، وكل من اتى مسانداً للجيش الوطني من شبوة وعدن وابين والمهرة، اعتبر ذلك مقدمةً لوحدة الصف والتلاحم والعمل معاً للسعي لدحر مليشيا الحوثي، وتطهير كل شبر في اليمن من دنس المليشيا".

من جهته دعا محافظ محافظة ريمة- اللواء محمد الحوري، الى النفير العام، وان ينطلق الجميع نحو الجبهات لمقارعة مليشيا الحوثي الايرانية". مضيفاً:" الواجب علينا اليوم وبعد ان بدت بشائر وحدة الصف الجمهوري ان نسعى الى تحرير كل محافظات الجمهورية".

وأضاف الحوري" التاريخ يعيد نفسه، فكما حاصر الاماميون صنعاء بالسبعينيات وخابوا وخسروا، هاهم اذنابهم يريدون محاصرة مأرب لكنهم سيخيبون ويخسرون".

أما الشيخ منصور الحنق- رئيس المجلس الاعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء، فاكد بقوله:" نحن نرفع شعار صنعاء او الموت، واننا قادمون الى صنعاء ولن نتراجع، ونعدكم اننا سنصل صنعاء طال الزمن او قصر".

وأضاف:" نقول لمن هم تحت سيطرة المليشيا الحوثية، ان من يحكمكم الفرس، وانه ليحزننا ان يموت ابناء اليمن تحت شعا الفرس".

واعتبر الحنق المشروع الحوثي مشروعاً فارسياً يمثل ملالي ايران". مؤكداً ان اليمنيين سيقاتلون هذا المشروع حتى فناء الفكر الطائفي الفارسي من اليمن".

وعن القوافل القادمة من الساحل الغربي وعدن وشبوة وابين، اعتبرها الشيخ منصور الحنق بشائر خير، كما اعتبر هجوم الحوثي على مأرب بشارة خير وانها وحدة الصف الجمهوري".

من جانبه اكد الشيخ خالد عبد ربه العواضي- وكيل محافظة البيضاء، ان جبهة الشرعية اصبحت اليوم اقوى من أي فترة مضت رغم الحصار والخذلان الداخلي والخارجي".

وأضاف:" اننا في مأرب اصبحنا نعيش في ظل نظام وقانون، وفي امن واستقرار". مؤكداً بالقول:" لم اشعر بالامن في حياتي والسلم النفسي مثل ما اشعر به اليوم في مأرب".

واكد العواضي على وحدة الصف في مواجهة مليشيا الحوثي الارهابية، حتى تطهير كل شبر في اليمن منها".

فيما اعتبر رئيس الهيئة الشعبية لدعم الدفاع عن مأرب- ناجي الحنيشي سكرتير اول الحزب الاشتراكي بمأرب، قافلة الساحل الغربي انها تؤكد على واحدية المصير". مؤكداً ان الحوثي لن يستطع على مأرب اخر قلاع العزة والكرامة والحرية".

واشار الحنيشي الى انهم في الهيئة بصدد اعداد اكثر من قافلة للجبهات". داعياً القادة العسكريين لتقديم كل احتياجاتهم في الجبهة لتقوم الهيئة بتوفيرها".

وفي الاجتماع الموسع القيت عدد من الكلمات ، من قبل كلاً من مستشار وزير الدفاع العميد الركن علي الجرادي، ووكيل محافظة عمران- الشيخ وليد اللهيم، ورئيس هيئة الاسناد الشعبي الشيخ عبدالحق القبلي نمران، والشيخ عنتر الذيفاني، والشيخ محمد عبدالعزيز الشليف، والشيخ كهلان سوار، والشيخ مجيب الجرادي، والشيخ جمال المعمري، والعميد خالد جعفر، والمهندس زيد الشليف، واجمعوا في كلماتهم على ضرورة توحيد الصف والتلاحم في سبيل دحر مليشيا الحوثي الارهابية، وتطهير اليمن من مليشيا الحوثي الارهابية".

وسخروا من اتصالات القابعين لدى مليشيا الحوثي بالاحرار في مأرب، بقولهم:" انه من السخرية ان يتواصلوا بنا لنعود من الحرية الى العبودية، ومن العزة والكرامة الى الذلة والمهانة".