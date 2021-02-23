الإمارات تعذب صحفيا يمنيا وبيان مشترك يفضح مليشيات الإنتقالي

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-عدن

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اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية ومنظمة مواطنة، اليمنية، مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، المدعومة إماراتيا، بتعذيب صحفي يمني محتجز جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كل من "هيومن رايتس ووتش الاثنين " (مقرها نيويورك)، ومنظمة "مواطنة لحقوق الإنسان" (يمنية غير حكومية).

وذكر البيان أن "قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات في جنوبي اليمن، تحتجز تعسفا الصحفي اليمني، عادل الحسني، منذ 17 سبتمبر/ أيلول 2020، على ما يبدو بسبب تقاريره الإخبارية النقدية".

ونقل البيان عن مصدر مقرب من الحسني (لم يسمه) قوله إن "قوات المجلس الانتقالي قيدت الحسني بالسلاسل، وهددته، وضربته ليعترف باستخدام عمله كصحفي للتجسس لصالح دول أجنبية".

ودعا البيان المجلس الانتقالي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الحسني، ما لم تكن قد وُجِّهت إليه تهمة مناسبة معترف بها.

كما دعا إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات بحق المسؤولين عن تعذيب الحسني أو إساءة معاملته بأشكال أخرى.

وقالت أفراح ناصر، باحثة اليمن في "هيومن رايتس ووتش"، في البيان: "يتعرض عدد متزايد من الصحفيين في مختلف أنحاء اليمن للتهديدات، أو الترهيب، أو العنف، أو الاحتجاز، لمجرد قيامهم بعملهم في تغطية أوضاع البلاد".

وأضافت أن "معاملة المجلس الانتقالي الجنوبي الكارثية لعادل الحسني تمعن في تلطيخ السجل الحقوقي المروع للمجلس وداعميه الإماراتيين".