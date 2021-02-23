الدفاع الأمريكية تحدد مصدر سلاح الحوثيين الوحيد وحقيقة تطور تقنياتهم وتتكتم عن معلومات استخباراتية

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون، الكوماندور جيسيكا مانولتي "أن الحوثيين طوّروا خلال المرحلة الأخيرة تقنياتهم"، مضيفة أن "إيران هي مصدّر الأسلحة للحوثيين منذ أمد بعيد"

جاء ذلك في معرض ردها على سؤال للعربية حول ما "إذا كان الحوثيون يحصلون أو يطوّرون قدرات تكنولوجية لتحاشي الأنظمة المضادة للصواريخ والمسيرات المليئة بالمتفجرات، لكن المتحدثة لم تذكر تفاصيل كافية حول تلك "التقنيات" وطرق تطويرها.

إلى ذلك، أكدت المتحدثة باسم البنتاغون أن الولايات المتحدة "ما زالت تتعاون مع الشركاء الاقليميين في هذه القضية" دون الافصاح عن معلومات إضافية.

كما رفضت التعليق لدى سؤالها عمن يصنّع ويطور تلك الأسلحة للحوثيين، قائلة "لا نعلّق على معلومات استخباراتية لكننا نتابع التعاون مع شركائنا الاقليميين تلك القضية".

وتقنيات ميليشيات الحوثي ترتبط عادة ببرنامج الصواريخ والمسيّرات الإيرانية، بحسب ما يؤكد عدة خبراء، فضلا عن تصريحات أميركية رسمية، أفادت سابقا بأن هجمات عديدة في العراق واليمن أشرت الى تطوير إيران لهذه التقنيات خلال السنوات القليلة الماضية، وقد تمكنت ايران من إيصال هذه الصواريخ والمسيرات وقطعها وتقنياتها الى الحوثيين، وهم يستعملونها بدورهم لقصف مواقع القوات الحكومية اليمنية ومحاولة التقدم بإتجاه مأرب، فضلا عن محاولة استهداف مواقع مدنية في السعودية.

وقد درس الأميركيون وبعض الدول بقايا الصواريخ والمسيرات التي استعملها الحوثيون، كما درسوا التقنيات على متن قوارب صغيرة استعملت للاعتداء على الملاحة في منطقة باب المندب، وعرضت الولايات المتحدة تلك الأسلحة في قاعدة عسكرية بالعاصمة الأميركية لإثبات العلاقة المباشرة بين السلاح الايراني والحوثيين.