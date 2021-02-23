تراجع قيمة الريال اليمني في صنعاء وعدن.. تعرف على أسعار الصرف الآن

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 911

أسعار صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني ،بحسب ما رصده مأرب برس لآخر تحديثات اسعار الصرف مساء اليوم الثلاثاء ،حيث سجلت تراجعا جديدا في قيمة العملة اليمنية في كلا من صنعاء وعدن..

*في صنعاء

شراء الدولار 600

بيع الدولار 604

شراء السعودي 158.30

بيع السعودي 158.80

*في عدن

شراء الدولار 882

بيع الدولار 885

شراء السعودي 232

بيع السعودي 233