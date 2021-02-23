الدفاع الأمريكية تحدد مصدر سلاح الحوثيين الوحيد وحقيقة تطور تقنياتهم وتتكتم عن معلومات استخباراتية تراجع قيمة الريال اليمني في صنعاء وعدن.. تعرف على أسعار الصرف الآن عاجل.. حقيقة إفراج الحوثيون عن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا المبعوثان الخاصان باليمن يبدأن زيارة الى الخليج وترقب لأول لقاء بينهما وأهداف الزيارة وفاة مسئول سعودي سابق دولة اوروبية تفرض عقوبات على جماعة الحوثي وشخصيات يمنية.. وسعادة السفيرة ترحب تمثال نادر لوعل يمني في قطر.. تحقيق يكشف تفاصيل عملية النهب ومن أي منطقة تمت سرقته والجهة المتورطة النائب علوي الباشا يدعو المجتمع الدولي لإدانة الهجوم على مأرب أول قرار من العراق بشأن حزب البعث بعد أيام من تصريحات رغد صدام حسين تركيا توجة رسالة مهمة وعاجلة إلى السعودية من داخل الأراضي القطرية
أسعار صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني ،بحسب ما رصده مأرب برس لآخر تحديثات اسعار الصرف مساء اليوم الثلاثاء ،حيث سجلت تراجعا جديدا في قيمة العملة اليمنية في كلا من صنعاء وعدن..
*في صنعاء
شراء الدولار 600
بيع الدولار 604
شراء السعودي 158.30
بيع السعودي 158.80
*في عدن
شراء الدولار 882
بيع الدولار 885
شراء السعودي 232
بيع السعودي 233