عاجل.. أنباء تفيد بإفراج الحوثيون عن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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افادت مصادر محلية واعلامية متطابقة اليوم الثلاثاء، بأن مليشيا الحوثي ، افرجت عن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور حميد عقلان.

واختطف الحوثيون الدكتور عقلان قبل نحو عام، في صنعاء، وهو رئيس اكبر جامعة اهلية في اليمن.

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