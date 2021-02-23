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عاجل.. أنباء تفيد بإفراج الحوثيون عن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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افادت مصادر محلية واعلامية متطابقة اليوم الثلاثاء، بأن مليشيا الحوثي ، افرجت عن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور حميد عقلان.

واختطف الحوثيون الدكتور عقلان قبل نحو عام، في صنعاء، وهو رئيس اكبر جامعة اهلية في اليمن.

تفاصيل لاحقا..

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