عاجل.. أنباء تفيد بإفراج الحوثيون عن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا

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افادت مصادر محلية واعلامية متطابقة اليوم الثلاثاء، بأن مليشيا الحوثي ، افرجت عن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور حميد عقلان.
واختطف الحوثيون الدكتور عقلان قبل نحو عام، في صنعاء، وهو رئيس اكبر جامعة اهلية في اليمن.
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