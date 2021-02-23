وفاة مسئول سعودي سابق

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توفي، اليوم الثلاثاء، وزير البترول السعودي الأسبق أحمد زكي يماني في لندن عن عمر ناهز 90 عاماً، وسيتم دفنه في مقابر المعلاة بمكة.

وولد أحمد زكي يماني في مكة المكرمة عام 1930، حصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية في عام 1952، وأكمل دراساته العليا في جامعة نيويورك، وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأميركية.

وعمل مستشاراً قانونياً في مجلس الوزراء في عام 1957، ثم وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في عام 1960، وشغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية عام 1962- 1986، ويُعد أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وطيلة عمله كوزير بترول للسعودية.

وبحلول عام 1990، أنشأ مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن، الذي يعنى بتحليل الأسواق لتوفير معطيات ومعلومات موضوعية حول القضايا المتعلقة بالطاقة، هذا وقد نعى نشطاء التواصل الاجتماعي عراب الذهب الأسود عبر وسم #أحمد_زكي_يماني داعين له بالرحمة والمغفرة.