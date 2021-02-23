دولة اوروبية تفرض عقوبات على جماعة الحوثي وشخصيات يمنية.. وسعادة السفيرة ترحب

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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صادق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطلع الاسبوع الجاري، على مرسومين رئاسيين بفرض عقوبات على دولة مالي وكيانات في اليمن، منها جماعة الحوثي.

وأعلن الموقع الرسمي التابع للرئاسة الأوكرانية أن هذا القرار تم اتخاذه على ضوء قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص مالي واليمن، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية الأوكرانية يجب أن تبلغ مجلس الأمن والجهات المختصة للاتحاد الأوروبي ببدء تطبيق العقوبات، حيث تم فرض العقوبات بسبب التهديد الذي يشكلونه "هؤلاء" على الأمن والسلام والاستقرار في اليمن.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني عن هذه العقوبات ، ،فيما سيكون رئيسه أوليكسي دانيلوف مسؤولاً عن متابعة تطبيقها.

ونص المرسوم على ان قرار "مجلس الامن القومي والدفاع الاوكراني" يفيد بان اوكرانيا تنضم لمجلس الامن الدولي في تمديد عقوبات دولية على شخصيات وكيانات يمنية تعيق مساعي السلام.

جدير بالذكر ان القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، قبل عام وصاغته بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على تلك الكيانات، حصل القرار حينها على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، "نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 26 فبراير (شباط) 2021.. وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس (آذار) من العام نفسه".

ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.

ولدى الاوكران قائمة بتلك الشخصيات والكيانات.

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يضطلع مجلس الأمن بمسؤولية رئيسية في صون السلم والأمن الدوليين. يوافق جميع أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتطبيقها.

*سفيرة اليمن ترحب

في ذات السياق رحبت سفيرة الجمهورية اليمنية لدى بولندا والسفيرة غير المقيمة لدى أوكرانيا د. ميرفت مجلي بقرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات تحول دون تحقيق السلام في اليمن ومنها جماعة الحوثي.

حيث أشارت سعادة السفيرة في تصريح لـ"أوكرانيا بالعربية": "نشكر أوكرانيا الصديقة على دعمها لجهود السلام في اليمن من خلال قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني والذي أدرج أسماء الأفراد والكيانات المعرقلة لمساعي وجهود السلام في بلادنا، ومنها أسماء أفراد في النظام السابق وجماعة الحوثي وتنظيم القاعدة، الى قائمة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 للعام 2014 .

وأضافت السفيرة : "نثمن موقف أوكرانيا الثابت والداعم لجهود الحكومة الشرعية لتحقيق السلام وفق للمرجعيات الثلاث والقرارات الأممية ذات الصلة

وقد صرحت سعادة سفيرة الجمهورية اليمنية لدى بولندا والسفيرة غير المقيمة لدى أوكرانيا د. ميرفت مجلي، - في وقت سابق - بأن زيارة بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء كلا مِن فرنسا وبلجيكا وألمانيا وفنلندا وهولندا والسويد وإيرلندا ونائبة السفير النرويجي المعتمدين لدى اليمن، الى العاصمة الموقتة عدن، تعد رسالة مساندة سياسية مِن الأصدقاء الأوربيين للحكومة اليمنية.