النائب علوي الباشا يدعو المجتمع الدولي لإدانة الهجوم على مأرب

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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‏استعرض النائب علوي الباشا بن زبع رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان العربي التصعيد والهجمات ⁧‫الحوثية‬⁩ الخطيرة التي تستهدف محافظة ⁧‫مارب‬⁩ ومناطق مدنية في ⁧‫المملكة العربية السعودية‬⁩ وما تمثله من تهديد للمدنيين وطالب بادانتها وادانت التصعيد الايراني بشدة الذي يفصحون فيه عن اعتراف صريح بتدخلهم في ⁧‫الشأن اليمني‬⁩ .

وفي مبادرة برلمانية غير مسيوقة في دعم اليمن اقر ⁧‫البرلمان العربي‬⁩ في جلسته العامة المقترح الذي تقدم به الباشا باسم الجمهورية اليمنية وقف رئيس واعضاء البرلمان دقيقة‏ صمت كتعبيرا عن ادانة ⁧‫ العمليات الحوثية‬⁩ للمدنيين في ⁧‫مارب‬⁩ و ⁧‫ابها‬⁩ و ⁧‫خميس مشيط‬⁩ وغيرها

واقرا البرلمان ما تضمنه المقترح من دعوة الجامعة العربية الى تبني عقد اجتماع وزاري لمناقشة ما يهدد حياة المدنيين والاعيان المدنية في اليمن والسعودية والهجمة الحربية الحوثية التي تستهدف مارب وتهدد السلم في محافظة تأوي ما يزيد على مليوني نازح من النازحين الى مارب من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من ايران .