أول قرار من العراق بشأن حزب البعث بعد أيام من تصريحات رغد صدام حسين

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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​​​​​​​قرر البرلمان العراقي، أمس الإثنين 23 فبراير/شباط، إلغاء كل الاستثناءات الممنوحة لعناصر "حزب البعث" المنحل، بالعمل في الحكومة، وإيقاف الرواتب التقاعدية لعناصر الأجهزة الأمنية في نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

ونقلت وسائل إعلام عراقية بيان المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، قوله إن الأخير "عقد اجتماعا ضم رئيس وأعضاء هيئات اجتثاث البعث، ومفوضية الانتخابات، وأعضاء لجان الشهداء والسجناء، والقانونية، وحقوق الإنسان، والعشائر والمساءلة والمصالحة في البرلمان".

وأضاف أن "الاجتماع صدر عنه قرار بإلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للبعثيين، أو لمن يمجد بهم (يشيد بالبعثيين) في جميع الوزارات والجهات الرسمية والاتحادات والنقابات".

وتابع المسؤول العراقي، أنه تمت "مطالبة اللجنة المالية في البرلمان بتضمين مشروع الموازنة لعام 2021 فقرة بإيقاف الرواتب التقاعدية للأجهزة القمعية بالنظام البائد، وتفعيل بند استرداد الأموال المهربة إلى خارج البلاد".

يأتي ذلك بعد أيام من حوار رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، على قناة العربية، وقالت:"العراقيون ما زالوا ينادون بحزب البعث والرئيس صدام حسين وينادون بالمرحلة ككل بجميع رجالها الأبطال".

وأضافت رغد: "عملياً انتهت تلك المرحلة، ولكنها فعلياً راسخة بوجدان العراقيين ومشاعرهم أقوى من قبل، مشيرة إلى أن "كل مرحلة تليها مرحلة أجدد يحدث فيها شئ من الخلاف والصراع وأنا لست بينهم ".

وكان البرلمان العراقي، قرر في يوليو/ تموز 2017، وبحضور 215 نائباً ، حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية