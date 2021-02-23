تركيا توجة رسالة مهمة وعاجلة إلى السعودية من داخل الأراضي القطرية

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 861

أكد السفير التركي لدى الدوحة، محمد مصطفى كوكصو، أن بلاده "تريد علاقات جيدة مع السعودية".

وقال كوكصو، في حوار مع قناة "الجزيرة مباشر"، إن بلاده "تتمنى وجود علاقات جيدة مع السعودية باعتبارهما دولتين مهمتين في المنطقة والعالم".

وبشأن العلاقات مع قطر، أكد السفير التركي أن بلاده وقطر تتعاونان لحل مشاكل المنطقة، مؤكدا أن" للعلاقات التركية القطرية رصيد كبير للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة".

وأردف أن "العلاقة بين تركيا وقطر تأسست على الوقوف مع الحق والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين"، مشددا على أن الدولتين "تتعاونان من أجل حل المشاكل في المنطقة".

كما وصف الدبلوماسي التركي، العلاقات بين البلدين بأنها استراتيجية ومميزة، حيث يتطلعان لزيادة التعاون بينهما والاستمرار في المشاورات"، مؤكدا أن تركيا "تشدد دائما على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الجماعي لها ولجيرانها في الشرق الأوسط".

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أفادت بأن الإمارات والسعودية تدرسان حاليا إقامة علاقات أفضل مع تركيا يمكن أن تفيد التجارة والأمن في المنطقة التي تعج بالاضطرابات، مؤكدة أن هذه التحركات تعتمد على موافقة تركيا على التخلي عن دعم جماعة "الإخوان المسلمين"، المصنفة كتنظيم إرهابي في عدد من الدول العربية بينها السعودية والإمارات، إضافة إلى مصر