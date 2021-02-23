مشاريع الخير وانماء لم تتوقف رغم الحرب في مأرب...تدشين أعمال الرصف والتحسين بمنطقة الروضة

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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دشن رئيس المكتب الفني بمحافظة مأرب الدكتور/ علي الجبل، والمدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين الاستاذ/ محمد عطية،اليوم، أعمال الرصف والتحسين في شوارع منطقة الروضة بمدينة مأرب بطول ثلاثة كم.

وتشمل أعمال الرصف مساحة إجمالية تقدر بنحو 6500 متر مربع، كما تشمل غرس 4000 شجرة تتنوع مابين نخيل، دمس وزهور، إضافة إلى تمديد شبكة الري بطول 3 كم.

وخلال التدشين أوضح المدير عطية، أن أعمال التحسين والرصف والتشجير والإنارة في شوارع ومناطق مدينة مأرب تسير بوتيرة عالية..

مؤكدا أن العام 2021م سيشهد نقلة نوعية في تنفيذ العديد من مشاريع التحسين في مدينة مارب لإظهارها بمظهرها اللائق وذلك نظرا للنمو الإقتصادي والتوسعة العمرانية التي تشهدها المحافظة.