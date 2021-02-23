مشاريع الخير وانماء لم تتوقف رغم الحرب في مأرب...تدشين أعمال الرصف والتحسين بمنطقة الروضة بالأرقام...تواصل إنهيار برشلونة في عهد كومان إلى أسوء مراحلة في التاريخ الكروي تركيا تكشف لأول مرة طبيعة علاقاتها مع مصر برغم التوتر الحاصل بين البلدين في مشهد أثار مواقع التواصل ..رجب طيب أردوغان يسدد ركلة جزاء ويعلن مواصل إحراز الأهداف تطورات وأحداث مثيرة بعد حبس مدير أعمال هيفاء وهبي 5سنوات والفنانة تستشهد بآية قرانية مقتل السفير الإيطالي والأمم المتحدة تكشف تفاصيل مثيرة حول الحادث تفاصيل المعركة المصيرية والفاصلة في مأرب وكشف أهداف المليشيات الإنقلابية الإيرانية الدبلوماسية اليمنية تنتعش بجولة تشمل جميع العواصم الخليجية قرارات كويتية مفاجئة ومبشرة تخص الوافدين وموعد فتح المنافذ مشاورات عاجلة بين رئيس مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية احل الأزمة اليمنية
دشن رئيس المكتب الفني بمحافظة مأرب الدكتور/ علي الجبل، والمدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين الاستاذ/ محمد عطية،اليوم، أعمال الرصف والتحسين في شوارع منطقة الروضة بمدينة مأرب بطول ثلاثة كم.
وتشمل أعمال الرصف مساحة إجمالية تقدر بنحو 6500 متر مربع، كما تشمل غرس 4000 شجرة تتنوع مابين نخيل، دمس وزهور، إضافة إلى تمديد شبكة الري بطول 3 كم.
وخلال التدشين أوضح المدير عطية، أن أعمال التحسين والرصف والتشجير والإنارة في شوارع ومناطق مدينة مأرب تسير بوتيرة عالية..
مؤكدا أن العام 2021م سيشهد نقلة نوعية في تنفيذ العديد من مشاريع التحسين في مدينة مارب لإظهارها بمظهرها اللائق وذلك نظرا للنمو الإقتصادي والتوسعة العمرانية التي تشهدها المحافظة.