مشاريع الخير وانماء لم تتوقف رغم الحرب في مأرب...تدشين أعمال الرصف والتحسين بمنطقة الروضة بالأرقام...تواصل إنهيار برشلونة في عهد كومان إلى أسوء مراحلة في التاريخ الكروي تركيا تكشف لأول مرة طبيعة علاقاتها مع مصر برغم التوتر الحاصل بين البلدين في مشهد أثار مواقع التواصل ..رجب طيب أردوغان يسدد ركلة جزاء ويعلن مواصل إحراز الأهداف تطورات وأحداث مثيرة بعد حبس مدير أعمال هيفاء وهبي 5سنوات والفنانة تستشهد بآية قرانية مقتل السفير الإيطالي والأمم المتحدة تكشف تفاصيل مثيرة حول الحادث تفاصيل المعركة المصيرية والفاصلة في مأرب وكشف أهداف المليشيات الإنقلابية الإيرانية الدبلوماسية اليمنية تنتعش بجولة تشمل جميع العواصم الخليجية قرارات كويتية مفاجئة ومبشرة تخص الوافدين وموعد فتح المنافذ مشاورات عاجلة بين رئيس مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية احل الأزمة اليمنية
تركيا تكشف عن "بارقة أمل" في العلاقات مع مصر وقال كوكصو، في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر" أمس الاثنين 22 فبراير/شباط، إنه متفائل بتحسن العلاقات مع مصر، مشيرا إلى "استمرار العلاقات التجارية والاستثمارات بين البلدين رغم المشاكل على الصعيد السياسي".
وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قال مؤخرا، إن بلاده ومصر تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية، والتحرك وفق مبدأ "عدم التضارب في المحافل الدولية"، موضحا أن التواصل مع مصر على الصعيد الاستخباراتي مستمر لتعزيز العلاقات، والحوار قائم على مستوى وزارتي الخارجية.
وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية منذ عام 2013 بعد رفض السلطات التركية، عزل الجيش المصري للرئيس الراحل، محمد مرسي، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، كما رفضت الاعتراف بشرعية الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، كما تصاعد التوتر بين الطرفين لاحقا على خلفية قضايا عدة خاصة الأزمة الليبية التي كادت تصبح ساحة مواجهة عسكرية بين القوات المصرية والتركية