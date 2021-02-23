في مشهد أثار مواقع التواصل ..رجب طيب أردوغان يسدد ركلة جزاء ويعلن مواصل إحراز الأهداف

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حسابه بموقع تويتر صورة خلال تسديده ركلة جزاء معلقا بالقول "سنواصل إحراز الأهداف".

الصورة التقطت، بحسب وكالة الأناضول الرسمية، أمس الإثنين 22 فبراير/شباط، خلال حفل افتتاح ملعب "غورسل أكسل" لكرة القدم في ولاية إزمير غربي البلاد.

وأرفق أردوغان بالصورة تغريدة قال فيها "لا توقف... سنواصل إحراز الأهداف".

وكان في حراسة المرمى أثناء تسديد الرئيس التركي الركلة نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم عن مدينة إزمير، ألباي أوزالان، وفق ما تظهره مجموعة صور نشرتها الوكالة التركية.

يشار إلى أن أردوغان لاعب كرة قدم سابق، حيث كان يلعب في نادي "قاسم باشا" الذي يحمل اسم الحي الذي ولد فيه بمدينة إسطنبول.