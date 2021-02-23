مشاريع الخير وانماء لم تتوقف رغم الحرب في مأرب...تدشين أعمال الرصف والتحسين بمنطقة الروضة بالأرقام...تواصل إنهيار برشلونة في عهد كومان إلى أسوء مراحلة في التاريخ الكروي تركيا تكشف لأول مرة طبيعة علاقاتها مع مصر برغم التوتر الحاصل بين البلدين في مشهد أثار مواقع التواصل ..رجب طيب أردوغان يسدد ركلة جزاء ويعلن مواصل إحراز الأهداف تطورات وأحداث مثيرة بعد حبس مدير أعمال هيفاء وهبي 5سنوات والفنانة تستشهد بآية قرانية مقتل السفير الإيطالي والأمم المتحدة تكشف تفاصيل مثيرة حول الحادث تفاصيل المعركة المصيرية والفاصلة في مأرب وكشف أهداف المليشيات الإنقلابية الإيرانية الدبلوماسية اليمنية تنتعش بجولة تشمل جميع العواصم الخليجية قرارات كويتية مفاجئة ومبشرة تخص الوافدين وموعد فتح المنافذ مشاورات عاجلة بين رئيس مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية احل الأزمة اليمنية
نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حسابه بموقع تويتر صورة خلال تسديده ركلة جزاء معلقا بالقول "سنواصل إحراز الأهداف".
الصورة التقطت، بحسب وكالة الأناضول الرسمية، أمس الإثنين 22 فبراير/شباط، خلال حفل افتتاح ملعب "غورسل أكسل" لكرة القدم في ولاية إزمير غربي البلاد.
وأرفق أردوغان بالصورة تغريدة قال فيها "لا توقف... سنواصل إحراز الأهداف".
وكان في حراسة المرمى أثناء تسديد الرئيس التركي الركلة نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم عن مدينة إزمير، ألباي أوزالان، وفق ما تظهره مجموعة صور نشرتها الوكالة التركية.
يشار إلى أن أردوغان لاعب كرة قدم سابق، حيث كان يلعب في نادي "قاسم باشا" الذي يحمل اسم الحي الذي ولد فيه بمدينة إسطنبول.