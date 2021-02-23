مشاورات عاجلة بين رئيس مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية احل الأزمة اليمنية

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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استعرض أمين مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف ووزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد بن مبارك في اتصال هاتفي الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تطرقا خلاله إلى جهود المبعوث الأممي مارتين غريفيث، والمبعوث الأميركي تيميثي ليندركينج، والجهود الدولية نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وضرورة استجابة جميع الأطراف لتلك الجهود لما فيه خير لليمن وشعبه.

وأكد الدكتور الحجرف على دعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وشدد الجانبان على أهمية التنسيق لدعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لوقف هجومها على مأرب واستهداف المدنيين والمخيمات، وكذلك ضرورة السماح للفريق الفني بفحص ناقلة النفط «صافر» تفادياً لكارثة اقتصادية وبيئية وشيكة.

كما استعرضا جهود دعم اليمن في كل ما فيه خيره وازدهاره، ولتحقيق تطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.