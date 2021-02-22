وزير الدفاع «المقدشي»يتحدث عن استقبال ألوية من القوت المشتركة في الساحل لـ إسناد معركة «مـأرب»

الإثنين 22 فبراير-شباط 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - مأرب

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أوضح وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي إن القيادة العسكرية مع رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي وقيادة التحالف العربي والقوات المشتركة يدرسون استقبال ألوية من القوت المشتركة المرابطة في الساحل الغربي للمشاركة في عمليات قوات الشرعية بجبهات مأرب.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين بمارب وفد القوات المشتركة المرابطة في الساحل الغربي.

وجدد الوزير المقدشي التأكيد بأن الجميع في جبهة واحدة وفي خندق واحد، ووصول الوفد مع القافلة أزاح الضباب والحواجز بين الأطراف، والتي سببتها بعض وسائل الإعلام.

وقال وزير الدفاع إن اليمن تخوض حربًا بين الحق والباطل ، بين الحفاظ على العروبة وبين أطماع الفرس ومخططهم الهادف لطمس هويتنا اليمنية والعربية واحتلال البلاد، فكما يعرف الجميع أن من يحكم صنعاء اليوم هو السفير الإيراني، ونحن ندافع عن عقيدة ووطن.

وأكد وزير الدفاع أن القافلة التي سيرتها القوات المشتركة وأبناء الساحل الغربي يوم امس الاحد كان لها التأثير الكبير في نفوس أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل، ولملمت الشتات الذي افتعلته وسائل إعلامية، وفرقت بين زملاء السلاح، ونحن ليس لدينا سوى عدو واحد يستهدف أمن اليمن ووحدته واستقراره.

من جانبه عبر العميد الركن طه الجعمي قائد وفد القوات المشتركة عن شكره وتقديره لوزير الدفاع على هذا الاستقبال الأخوي الصادق والمسؤول والذي يؤكد حرص الجميع على وحدة الصف الجمهوري وأن معركتهم واحدة ويواجهون عدوا واحدا يتمثل بميليشيات الحوثي الارهابية.

ودعا العميد طه الجعمي إلى جعل معركة اليمن معركة واحدة تجمعها غرفة عمليات مشتركة، للقضاء على المشروع الإيراني الذي دمر البلاد وأهلك الحرث والنسل...مشيرا إلى أن القافلة رمزية والقوات المشتركة جاءت بدمائها مستعدة للمشاركة وقتال المليشيات الحوثية جنبًا إلى جنب مع إخوانهم أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل.