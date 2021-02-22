نسق واحد للقضاء على المشروع الحوثي..رئيس الأركان «بن عـزيز» يستقبل قائد وفد القوات المشتركة المرابطة في الساحل والأخير يعلن:مستعدون لنثبت القول بـ العمل

الإثنين 22 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - مأرب

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قال رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز" سنقاتل ميليشيا الحوثي الانقلابية دفاعًا عن اليمن وأمنه واستقراره وهويته، ومعنا إخوتنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاثنين، لوفد القوات المشتركة وأبناء الساحل الغربي، الذي وصل محافظة مأرب على رأس قافلة غذائية دعماً لأبطال الجيش والمقاومة الشعبية الذين يواجهون مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مختلف جبهات القتال بالمحافظة.

وثمّن الفريق بن عزيز، مبادرة أبناء الساحل الغربي وقيادة القوات المشتركة والتي تجسد واحدية المعركة ضد المليشيات الحوثية الإرهابية، وقال " نحن وأنتم وكل أحرار اليمن في خندق واحد وهدفنا واحد هو أمن واستقرار اليمن، سلامة اليمن أرضا وإنسانا من الدنس الإيراني".. مؤكداً المضي في نسق واحد من أجل القضاء على المشروع الحوثي الإرهابي الخبيث.

وأضاف: "نحن وأنتم وكل اليمانيين الأحرار أهل سلام وأهل تصالح وتسامح، نمد أيدينا للسلام مع كل من يريد السلام وكل من يريد الأمن والاستقرار لليمن".

وشدد رئيس هيئة الأركان على تكاتف جميع القوى والاتحاد بلا تفرقه لأن اليمن أمانه في أعناق الجميع، ولن تستقر في وجود المليشيات الإرهابية الحوثية.

من جانبه قال قائد وفد القوات المشتركة وأبناء الساحل الغربي العميد الركن طه الجعمي "نحن اليوم بين إخواننا في مأرب لنؤكد واحدية المعركة وإننا نقف صفًا واحدًا ضد مليشيات الحوثي الإرهابية في مأرب وفي الساحل الغربي وفي كل الجبهات".. مؤكداً أن القوات المشتركة مستعدة لتثبت القول بالعمل بدمائهم وأرواحهم، فالساحل الغربي احتوى كل الاحرار من كل المحافظات كما استقبلت مأرب كل الأحرار لمواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية.