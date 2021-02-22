ملكة الإحساس والغناء تتغزل في إسرائيل وتل ابيب ترد رسميا عليها بالمدح والثناء

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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، تعليقا قالوا إنه من تصريحات المغنية اللبنانية إليسا، على قناة "إم تي في"، والتي تحدثت فيه عن إسرائيل.
ورد موقع "إسرائيل بالعربية"، عبر تويتر، على تصريح إليسا الذي جاء تحت عنوان "أكبر كذبة كنا نعيشها أن إسرائيل هي عدونا"، وقال: "كل الاحترام للفنانة إليسا على كلمة حق. الحقيقة هي الدواء المُرّ لهذا السبب لا يستطيع الكثيرون تناوله الا الشجعان".
من جانبه، نفى أمين أبي ياغي، مدير أعمال الفنانة إليسا، هذا التصريح وقال، "إذا خرج هذا التصريح عبر صحيفة إسرائيلية فأكيد ستكتب على ذوقها هذه القصة عن إليسا"، مشيرا إلى أن إليسا لم تجر أي مقابلة في الفترة الأخيرة أو ربما قاموا بتحوير كلامها في المقابلة عبر شاشة MTV بمناسبة 20 عاماً على مسيرتها الفنية أي قبل ثلاثة أشهر، نافياً نفيا قاطعا أن تقوم إليسا بهكذا تصريح.