تحذير من موجة جديدة لكورونا في اليمن ومحافظة واحدة تعلن تسجيل عدة إصابات.. تعرف على الإحصائية الأخيرة

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قالت منظمة أممية، اليوم الإثنين، إن المجتمع الإنساني يستعد لتداعيات موجة جديدة من كورونا في اليمن.
وقال المنظمة الدولية للهجرة في تغريدة عبر حسابها على تويتر أنه لا يزال فيروس كورونا متواجداً في اليمن.
وأضافت محذرة :بينما تجتاح الموجتان الثانية والثالثة العديد من البلدان حول العالم، يستعد المجتمع الإنساني في اليمن للتداعيات المحتملة.
يأتي هذا في وقت ،اعلنت السلطات الصحية في محافظة حضرموت ، امس الأحد، تسجيل 12 حالة إصابة بفيروس كورونا, وذلك بعد أشهر من تدني كبير في أعداد الإصابات.
وقال مكتب الصحة بوادي حضرموت إنه تم تأكيد إصابة 9 حالات من بين 12 حالة مشتبهة ليرتفع أعداد الإصابات إلى 445.
وفي ساحل حضرموت، أعلن مكتب الصحة تسجيل 3 حالات مؤكدة بفايروس كورونا ليرتفع بذلك العدد إلى 608 إصابة.
يشار إلى أن محافظة حضرموت سجلت العدد الأكبر من الإصابات والوفيات بالمرض وفق إحصائيات وزارة الصحة اليمنية.
وحتى مساء الأحد سجلت السلطات الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة 2165 حالة اصابة بوباء كورونا منها (619) وفاة و(1432) تعافي.