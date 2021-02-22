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تفاصيل اجتماع تاريخي بين قطر والإمارات هو الأول منذ الأزمة الخليجية

الإثنين 22 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات
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التقى وفدان رسميان يمثلان كلا من دولة الإمارات ودولة قطر في دولة الكويت اليوم الاثنين، وذلك في أول اجتماع يعقد بين الجانبين،بعد المصالحة الخليجية، لمتابعة بيان العُلا .

وناقش الجانبان الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا، وأكدا على أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وثمن الجانبان جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة القمة الخليجية الأخيرة التي أسفر عنها التوصل إلى بيان العلا.

وفي الختام تقدم الجانبان بالشكر والتقدير إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على المساعي الثمينة التي بذلتها دولة الكويت في رأب الصدع وفي دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استضافتها للاجتماع الأول بين الدولتين.

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