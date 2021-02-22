ناسا: كويكب بحجم ملعب كرة قدم يقترب اليوم من الأرض

الإثنين 22 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن مركز الأبحاث العلمية في وكالة “ناسا” أن كوكبا صغيرا بحجم ملعب كرة قدم يقترب من الأرض، اليوم الاثنين.

وبحسب “ناسا” فإن الكويكب “2020 XU6” الذي يبلغ قطره حوالي 213 مترا سيقترب من كوكب الأرض على مسافة حوالي أربعة ملايين كيلومتر.

وفي نفس اليوم ستقترب مجموعة أخرى من الكويكبات من الأرض، حيث سيمر كويكب “2020 BV9” بقطر 23 مترا، على مسافة 5.6 مليون كيلومتر تقريبا من كوكبنا، وسيقترب كويكب “2021 CC5” بقطر 40 مترا، على مسافة حوالي 6.9 مليون كيلومتر من الأرض.