عاجل.. انتصارات جديدة «شرق الحزم» والقوات الحكومية تسيطر على عدة مواقع

الإثنين 22 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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استعادة قوات الجيش الوطني اليوم الإثنين، السيطرة على عدة مواقع شرق مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف.

وقال مصدر ميداني لمأرب برس ان القوات الحكومية، شنت هجوما على مواقع للحوثيين، في جبهة الجدافر شرق الحزم ، اسفر عن سيطرتها على تباب بنات الاقشع ، ولا يزال التقدم مستمرا.

وبمقابل سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، على مواقع جديدة في الجوف ،تكبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة وسقط عدد من عناصرها قتلى وجرحى ،وفق المصدر.

وتشهد بعض جبهات الجوف معارك عنيفة، بالتزامن مع معارك في جبهات محافظة مأرب المجاورة .